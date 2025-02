El líder de Chega pospone la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Montenegro

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido de extrema derecha portugués Chega (Basta), André Ventura, ha anunciado este lunes que pospone la presentación de una moción de censura contra el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro, del Partido Social Demócrata (PSD), propietario de una empresa que tiene su sede en su domicilio.

Tras prometer el domingo que presentaría una moción de censura al Ejecutivo si Montenegro no aportaba aclaraciones en las próximas 24 horas, el líder de Chega ha ampliado el plazo hasta que termine el día. "Si estas respuestas no se dan hoy, Chega presentará una moción el martes a las 12.00 horas (hora local) en la Asamblea de la República, solicitando la programación con urgencia, si es posible el jueves", ha indicado.

Ventura, durante una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Lusa, ha manifestado que "es degradante que un primer ministro pueda tener en su casa la sede de una empresa que puede haber hecho negocios con el Estado". "Esto nunca ha sucedido en el pasado con los jefes de Gobierno anteriores", ha aseverado, antes de señalar que las dudas sobre la integridad de Montenegro se han "profundizado".

Asimismo, ha criticado que "no sabemos quiénes son los clientes de esta empresa, que ha facturado casi 700.000 euros en dos años. "Podemos sospechar que son entidades públicas o que recibieron apoyo de entidades públicas", ha declarado.

Sin embargo, de presentarse esta moción de censura, no se espera que la iniciativa salga adelante, puesto que el líder de la oposición, Pedro Nuno Santos, ha anunciado que el Partido Socialista (PS) no votará a favor. A pesar de haber pedido explicaciones, se ha negado a ceder a las "súplicas" de Chega: "No cedo a iniciativas suplicatorias del partido de extrema derecha que tienen como único ojetivo desviar la atención de sus problemas internos", ha agregado.

Durante el fin de semana, el diario 'Correio da Manha' informó de que la mujer e hijos del primer ministro tienen una consultoría dedicada a la transacción y gestión de inmuebles que supuestamente fue fundada por Montenegro. Este habría dejado de ser socio un mes después de haber sido elegido líder del PSD en 2022. Según el periódico, el mandatario podría seguir beneficiándose de las ganancias por estar casado en régimen de comunidad de bienes.

Montenegro calificó de "absurda e injustificada" la insinuación de que pueda haber un conflicto de intereses debido a la empresa inmobiliaria familiar, en particular tras la reforma legislativa del suelo aprobada recientemente por el Gobierno.