Líder demócrata Hakeem Jeffries rechaza "ajustes de cuentas" y afirma que se centrarán en "resolver problemas"

Archivo - El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, durante un acto en Washington. - Nathan Posner/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha asegurado este jueves tras el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, que le otorgan el control total del Congreso estadounidense, que su formación no buscará un "ajustes de cuentas" con el presidente, Donald Trump, y por contra se centrará en "resolver problemas" de la ciudadanía.

"El pueblo estadounidense no quiere que nos dediquemos a ajustar cuentas. Quiere que trabajemos para resolver sus problemas, porque la vida es demasiado cara", ha afirmado Jeffries en declaraciones a la cadena de televisión MS NOW, tras la ola demócrata que ha sacudido el tablero político en Estados Unidos.

De este modo ha defendido que los demócratas han hecho campaña en torno al "compromiso de hacer la vida más asequible". "Ganamos con ese mensaje y ahora nuestra responsabilidad es gobernar teniendo como prioridad un coste de vida asequible", ha afirmado.

Sobre posibles investigaciones que pueda abrir la Cámara de Representantes al Gobierno estadounidense, Jeffries ha insistido en que es responsabilidad de su partido "seguir los hechos, aplicar la ley, dejarse guiar por la Constitución y aceptar las consecuencias, sean cuales sean".

Así ha apuntado que parte del trabajo de los representantes en el Congreso estadounidense es asegurarse de que "quienes hayan cometido irregularidades rindan cuentas por sus actos".

Jeffries está llamado a ser el nuevo líder de la Cámara de Representantes y convertirse en el primer afroamericano en llegar al puesto en la historia del Congreso estadounidense, tal y como ha apuntado la propia líder en la sombra del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, tras la clara victoria lograda en los comicios legislativos de este martes en Estados Unidos.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano, después de que los demócratas hayan hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos y lograr triunfos históricos en la carrera a gobernadores en estados como Texas, Ohío o Georgia.