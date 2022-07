El líder de Ennahda comparece ante un tribunal antiterrorista de Túnez en un caso por presunta corrupción

El tribunal antiterrorista deja en libertad a Rachid Ghanuchi

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El líder del partido islamista tunecino Ennahda, Rachid Ghanuchi, ha comparecido este martes ante un tribunal antiterrorista por los cargos presentados contra él en relación con un caso por supuesta corrupción y blanqueo de dinero en torno a una organización caritativa vinculada con la formación.

Ghanuchi ha sido acusado de blanqueo y financiación de actividades terroristas en relación con las investigaciones sobre la organización Namaa, si bien el líder de Ennahda ha rechazado estos cargos, según ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

El líder del partido islamista --que contaba con la mayoría en el Parlamento suspendido en julio de 2021 por el presidente, Kais Saied, y posteriormente disuelto-- ha estado acompañado por un equipo de unos 50 abogados, según han indicado fuentes de Ennahda a Europa Press.

Durante su comparecencia, el político tunecino ha señalado que ha acudido a declarar por "respeto al sistema judicial" del país y para defender "la lucha de los jueces a favor de una independencia" a la hora de realizar sus funciones.

Así, ha señalado que desde el 25 de julio ha sido "objeto de intentos de difamación", algo que ha afectado también a su familia, y ha aseverado que se trata de "acusaciones falsas y cargos maliciosos sin ningún tipo de relación con la verdad y la realidad", tal y como ha puntualizado en un comunicado.

Ghanuchi ha defendido que ha llevado al partido "por el camino de la democracia, la modernidad y la moderación, siempre en la búsqueda de consensos y cooperación, al tiempo que ha instado al respeto de las instituciones y las leyes".

"El hecho de que Túnez haya perseverado durante diez años en la senda de la democracia a pesar de todos los intentos por echar estos esfuerzos por tierra muestra la magnitud de los sacrificios realizados por el pueblo tunecino y sus principales fuerzas, como Ennahda, que ha tratado de proteger la democracia durante toda esta década", ha dicho.

Además, ha reconocido que "ha habido errores", pero ha lamentado que "algunos quieren falsificar la historia y la realidad" y ha insistido en que los ataques contra el partido y sus símbolos continúan: "tratan de utilizar el sistema judicial, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad para eliminarlo".

En este sentido, ha recordado que fue encarcelado por "cargos políticos" y condenado a muerte por su liderazgo al frente de un partido político "cuyo derecho a existir fue negado". "Los hombres y mujeres de Ennahda fueron pacientes y soportaron la opresión (...) hasta que la revolución liberó al país de la injusticia", ha sostenido.

"No tengo miedo por mí mismo sino por Túnez, por su presente, su futuro, su democracia, su desarrollo", ha aseverado antes de incidir en que "no existe futuro para Túnez que no pase por la "libertad, la democracia y sus instituciones legítimas".

Finalmente, el tribunal antiterrorista ha dejado en libertad al expresidente del Parlamento tras la intervención de catorce de sus abogados tal y como han confirmado fuentes de la formación Ennahda a Europa Press.

La vista judicial ha estado marcada también por la presencia de simpatizantes de Ghanuchi en las inmediaciones de las dependencias judiciales, donde se han reunido desde por la mañana para expresar su apoyo al líder de Ennahda, según la emisora Mosaique FM.

El caso ha derivado en la apertura de investigaciones contra varios altos cargos del país, entre ellos el ex primer ministro tunecino Hamadi Yebali. Asimismo, un tribunal ordenó el 6 de julio suspender las cuentas bancarias de Ghanuchi y el propio Yebali.

Ennahda ha manifestado que las autoridades buscan denigrar a Ghanuchi de cara a la celebración el 25 de julio del referéndum sobre el proyecto de Constitución defendido por Saied, que ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la oposición durante los últimos meses.

El presidente tunecino se arrogó todas las competencias en julio de 2021 tras disolver el Gobierno y suspender el Parlamento, lo que ha llevado a la oposición a denunciar una deriva totalitaria. Ennahda y otros partidos han hecho llamamientos al boicot en el referéndum de la semana que viene.