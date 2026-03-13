El líder de Hezbolá asegura que el objetivo de su guerra con Israel es "defender a Líbano"

Archivo - El líder de Hezbolá, Naim Qassem - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qassem, ha defendido este viernes que el conflicto abierto con Israel es "libanés" y que forma parte del "legítimo derecho a la defensa" de Líbano, donde los ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo han dejado cerca de 800 muertos, 2.000 heridos y 800.000 desplazados.

"Esta batalla no es por nadie. Esta batalla es por nosotros. Esta batalla es libanesa. Esta batalla se enmarca dentro del legítimo derecho a la autodefensa", ha señalado en un discurso televisado en el que ha afirmado también que el grupo chií está haciendo frente "a la agresión sionista, que representa una amenaza existencial".

En esta línea, ha reiterado que el objetivo de Hezbolá en el conflicto que lo enfrenta con el país vecino es "defender a Líbano" y, en un mensaje dirigido a las autoridades del país, ha defendido que Hezbolá no es "la causa de la agresión (sino) una reacción a esa agresión".

Así, ha señalado a Israel y Estados Unidos por ser quienes "están socavando la estabilidad" en el país y ha emplazado a "detener la agresión, no la resistencia", unas declaraciones que ha vertido durante una jornada en la que el presidente libanés, Joseph Aoun, ha señalado que ya ha expresado su "disposición a negociar" un alto el fuego con Israel.

"Las soluciones diplomáticas no han logrado detener las agresiones (de Israel), que inluyen asesinatos, desplazamientos y destrucción (...) Hemos denunciado repetidamente que nuestra paciencia ante los ataques del pasado tiene un límite", ha declarado Qaseem, por lo que ha considerado que "no hay otra solución para detener estos ataques que la resistencia". "Hemos aprendido la lección (y) nos hemos preparado para una larga confrontación", ha asegurado.

El dirigente de Hezbolá ha señalado, en este sentido, que "las amenazas del enemigo no (lo) asustan", y considera que las amenazas de muerte del Gobierno de Benjamin Netanyahu en su contra son "inútiles".

En su discurso, ofrecido con motivo del Día Internacional de Jerusalén, cuando se celebra el último viernes del Ramadán, ha querido recordar que Hezbolá "permanecerá con Palestina, apoyándola hasta su completa liberación", y ha emplazado a "todos los pueblos árabes e islámicos" a hacer lo mismo.