Líder de hutíes afirma que los enemigos de Irán fueron "completamente derrotados" y convoca una marcha masiva

Archivo - Manifestación propalestina en Yemen. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, ha asegurado este jueves que los enemigos de Irán fueron "completamente derrotados" y ha convocado para este viernes una marcha masiva para celebrar la victoria

En un discurso, el líder de los rebeldes yemeníes hizo un llamamiento para que mañana se registre una manifestación multitudinaria "para dar gracias a Dios y celebrar la victoria" del pueblo iraní ante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, detenida por un alto el fuego de dos semanas a la espera de un acuerdo final para el cese de las hostilidades.

Según ha dicho, el objetivo de la marcha es "celebrar la victoria, reafirmar la firmeza y felicitar al pueblo iraní, a sus líderes, a los muyahidines del eje y a la nación islámica por la gran victoria", en un mensaje en el que también ha tenido palabras para la "resistencia" en Líbano y Palestina.

"Será de gran importancia, y espero que, como la semana pasada, sea una gran y honorable marcha que exprese la fe del pueblo yemení, su profunda y gran identidad, y que refleje su lealtad, sus valores auténticos, su valentía, su firmeza y su lucha", ha afirmado sobre la nueva convocatoria en prevista en Saná, capital controlada desde hace una década por el grupo insurgente.

Al Huti ha recalcado que los enemigos, en referencia a Washington y Tel Aviv, atacaron todos los aspectos de la vida en Irán, así como la infraestructura militar, pero fueron "completamente derrotados". Igualmente ha afeado los bombardeos contra instalaciones nucleares y defendido las represalias tomadas por Teherán contra los países del Golfo Pérsico.

Los rebeldes de Yemen han participado de forma esporádica en la guerra en Irán con el lanzamiento de misiles desde su territorio, en su mayoría contra suelo israelí.