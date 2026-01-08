El líder norcoreano promete a Putin apoyar "incondicionalmente todas sus políticas y decisiones"

Archivo - Imagen de archivo del líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha prometido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, apoyar "incondicionalmente todas sus políticas", en el marco de los lazos bilaterales entre Pyongyang y Moscú, que en los últimos meses han reforzado especialmente su cooperación militar.

"Respetaré y apoyaré incondicionalmente todas sus políticas y decisiones, y estoy dispuesto a estar siempre a su lado por su bien y el de Rusia. Esta decisión será constante y permanente", ha expresado a través de una carta dirigida a Putin y publicada por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Kim ha escrito el texto en respuesta a una "cálida carta de felicitación" que el jefe de Estado ruso le habría enviado por su cumpleaños: "Es una profunda expresión de su amistad y confianza en mí, mis camaradas y todo el pueblo coreano. Le agradezco nuevamente por ello", ha expresado tras decir que la recibió "con agrado".

Así, ha aprovechado la ocasión para reiterar que considera su relación de amistad "como una de las más preciadas y un orgullo". "Nuestra estrecha cooperación continuará en diversas esferas en el futuro, de conformidad con el espíritu de la asociación estratégica integral entre Corea del Norte y Rusia, los intereses estratégicos de ambos países y las aspiraciones de ambos pueblos", ha añadido.

Por último, el líder norcoreano le ha deseado "sinceramente buena salud y mucho éxito en todas sus importantes tareas", mientras que al pueblo ruso "solo" le ha deseado "éxito y victoria". "Y le hago llegar mis más cálidos deseos", ha concluido.