El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary se encuentra Gambia

Paul Biya vota en las elecciones de Camerún - Kepseu / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary salió del país al día siguiente de conocerse los resultados de las elecciones y se encuentra en Gambia desde el pasado 7 de noviembre, según ha revelado este domingo el Gobierno gambiano.

El comunicado gubernamental gambiano, recogido por el portal de noticias camerunés Actu Cameoun, indica que el líder del de Salvación Nacional de Camerún (FSNC) se encuentra en su territorio.

Banjul apunta que ha acogido "temporalmente" a Bakary "por razones humanitarias" y por "espíritu de solidaridad africana". El fin es garantizar la seguridad de Bakary mientras continúan las conversaciones diplomáticas para una solución pacífica de la crisis postelectoral.

Gambia reafirma en cualquier caso su compromiso de respetar la soberanía de los Estados miembros de la Unión Africana y asegura que su territorio no será utilizado como base para ninguna actividad subversiva o desestabilizadora en Camerún.

El Gobierno gambiano destaca además que está trabajando con varios países de la zona, incluida Nigeria, para impulsar una solución negociada a la crisis.

Bakary sigue convencido de su victoria en los comicios de octubre y se ha declarado "presidente electo" del país tras acusar de fraude electoral al ganador, el histórico dirigente Paul Biya.

Bakary ha llegado a publicar incluso sus propios "nombramientos" y anunciado, como recuerda el comunicado "su intención de reformar de inmediato el código electoral y las instituciones de supervisión, como la comisión electoral (la ELECAM) y el Consejo Constitucional.

El Gobierno camerunés ha hecho oídos sordos al comportamiento exhibido por Bakary. Los resultados oficiales disputados por el opositor reflejaron que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, se impuso en los comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a su rival.