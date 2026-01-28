El líder opositor de Corea del Sur realiza su primer acto público tras poner fin a una huelga de hambre

Archivo - Banderas de Corea del Sur en una exposición. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición en Corea del Sur, Jang Dong Hyeok, del Partido del Poder Popular (PPP), ha participado este miércoles en su primer acto público tras poner fin a una huelga de hambre, mantenida durante una semana, para presionar al gobernante Partido Demócrata a aceptar un proyecto de ley especial sobre las acusaciones relacionadas con la Iglesia de la Unificación, conocida como la secta Moon, y las sospechas de soborno sobre las nominaciones de su formación.

El líder conservador fue hospitalizado el jueves pasado y dado de alta el martes, momento en el que puso fin a la protesta. Jang ha participado este miércoles en su primer acto público precisamente en un punto de venta minorista de productos agrícolas.

Según informa la agencia Yonhap, se espera que Jang dirija el consejo supremo de su partido político para decidir la expulsión definitiva de Han Dong Hoon por los comentarios que sus familiares en el tablón de anuncios interno del partido, con fuertes críticas contra el expresidente Yoon Suk Yeol y varias autoridades de la organización.

El partido conservador sigue lidiando con las divisiones internas tras la crisis abierta por la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 por el destituido presidente Yoon, asunto que le costó el cargo meses después.

El exmandatario ya ha sido condenado en casos relacionados con la crisis, si bien el equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección ha pedido la pena de muerte.