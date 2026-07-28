El líder de las RSF ordena un cambio de estrategia tras los avances del Ejército sudanés en Kordofán del Norte

Archivo - El jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - Europa Press/Contacto/Mohamed Sid Ahmed - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como 'Hemedti', ha ordenado cambiar de estrategia militar después de que el Ejército sudanés tomase el control durante el fin de semana de varias posiciones en el estado de Kordofán del Norte, incluyendo una estratégica carretera que une su capital, El Obeid, con la capital del país, Jartum.

"A partir de hoy no hay descanso. Es cuestión de vida o muerte", explicó 'Hemedti' en declaraciones en vídeo el lunes, cuando instó a sus fuerzas a "modificar" sus métodos de combate y dejar de grabar sus movimientos en el campo de batalla, argumentando que esto proporciona información vital que beneficia al Ejército sudanés.

El líder paramilitar afirmó además que se uniría personalmente a sus fuerzas sobre el terreno durante la siguiente fase de los combates. "Ya no hay vuelta atrás. Hay que seguir adelante", ha afirmado, según ha recogido este martes el diario 'Sudan Tribune'.

Las declaraciones se producen después de que el jefe del Ejército sudanés y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, visitara Umm Sayala y Yabrat al Sheij, cerca de la ciudad de Bara, zonas que sus tropas pudieron tomar tras una rápida operación militar llevada a cabo durante el fin de semana.

En esta estratégica zona se encuentra una importante carretera de exportaciones que conecta la gran ciudad de Omdurmán, a las afueras de la capital del país, Jartum, con la ciudad de El Obeid, en Kordofán del Norte. Las fuerzas libanesas que inspeccionaron la zona descubrieron grandes reservas de armamento y alimentos, así como repuestos para vehículos de combate, pertenecientes a las RSF.

La guerra entre el Ejército y las RSF estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como terrorista-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento definitivo de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir en un golpe de Estado militar.

AL MENOS 23 NIÑOS MUERTOS Y 25 HERIDOS

Los enfrentamientos entre las partes han dejado al menos 23 niños muertos y otros 25 heridos en el estado durante los dos meses que han transcurrido desde que el conflicto se ha intensificado en torno a El Obeid a finales de mayo, según ha denunciado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El incidente más reciente se produjo el pasado viernes en la zona de Burbur, al sur de El Obeid, donde murieron cuatro menores, elevando el balance de muertos y heridos a ocho en lo que va de julio. En mayo, fallecieron o resultaron heridos al menos diez niños y en junio otros 30. El más pequeño tenía solo dos meses.

"Detrás de cada cifra hay un niño cuya vida ha sido truncada y una familia cuyo futuro ha cambiado para siempre. Los niños y niñas siguen siendo víctimas de este conflicto. Su seguridad, sus derechos y los servicios de los que dependen deben ser protegidos", ha lamentado la representante de UNICEF en Sudán, Sheldon Yett.

UNICEF ha informado de que durante los primeros seis meses del año, al menos 330 niños y niñas murieron o resultaron heridos. "La violencia persistente, los desplazamientos reiterados y los daños a las infraestructuras civiles están poniendo en riesgo la vida, el bienestar y el futuro de la infancia", ha indicado la agencia de Naciones Unidas.