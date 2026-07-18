El líder supremo iraní critica la "insignificancia" de la firma de Trump por incumplir el alto el fuego

Archivo - El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei (archivo)- Europa Press/Contacto/Ahsaan Ali/Jna Press

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha cargado este sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que ha criticado por el incumplimiento del alto el fuego previsto en el Memorándum de Entendimiento pactado entre ambas partes.

"Las reiteradas violaciones de los compromisos del Gran Satán (Estados Unidos) en lo relativo al Memorándum de Entendimiento firmado entre los presidentes de Irán y Estados Unidos demuestran una vez más la insignificancia y la nulidad de la firma del presidente de Estados Unidos", ha afirmado Jamenei en un mensaje difundido por los medios oficiales iraníes.

El dirigente iraní ha afeado a Washington el "acoso, totalitarismo y barbarismo" como "partes inseparables de la ideología y la práctica estadounidenses".

"Hoy el Gran Satán ha revelado de nuevo su auténtica faz, sin máscaras, con una nueva experiencia de crímenes y traición que demuestran la naturaleza mentirosa, ilógica, no fiable y vil de Estados Unidos", ha remachado.

Jamenei considera que Estados Unidos busca "provocar una guerra" con "costes más altos y mayor deshonor". "Debería saber que la querida nación de Irán y el Frente de la Resistencia tienen lecciones inolvidables para él con la valentía de los combatientes del Islam y el sello de los valientes de la región del sur", ha apelado.

El líder iraní ha apelado también a la unidad y ha censurado así las críticas a las autoridades porque "el enemigo no debe percibir ninguna señal de debilidad". Estas críticas pueden partir de la sinceridad y la buena voluntad deseables en principio, ha argumentado, pero afectan a la "unidad y cohesión sociales". "Si atendemos a estas precauciones, el enemigo será derrotado inevitablemente", ha argumentado.

El mensaje ha recordado de nuevo a su padre y predecesor, Alí Jamenei, muerto en un bombardeo israelí el 28 de febrero, primer de la ofensiva militar estadounidense-israelí, y ha agradecido a cada una de las personas que han recordado al exmandatario, tanto dirigentes nacionales e internacionales como personas de a pie.

Este mismo sábado, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, ha anunciado la suspensión formal del Memorándum de Entendimiento o Memorándum de Islamabad y por tanto del alto el fuego entre las partes en respuesta a los ataques estadounidenses. "Hemos suspendido nuestros compromisos y no vamos a aplicarlos. Estamos ocupados defendiendo nuestro país", ha argumentado.

Por otra parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha criticado los recientes ataques estadounidenses y en concreto el bombardeo sobre la Torre de Vigilancia Marítima Chabahar, "una construcción civil dedicada a la seguridad y la navegación marítima" que ha sido "deliberadamente atacada por Estados Unidos" en un ataque el pasado jueves.

El Departamento de Defensa estadounidense ha publicado "orgullosamente" imágenes del hundimiento de la torre, según el portavoz. "Si hubieran podido probablemente habrían emitido el letal ataque con misiles sobre el colegio de Minab y la masacre de civiles en Lamerd con el mismo escalofriante orgullo", ha reprochado Baqaei.

La pasada noche Estados Unidos bombardeó instalaciones eléctricas y bombas de desalinización en Bunyi, dejando a 10.000 personas sin agua potable, ha denunciado. "Con cada puente, torre e instalaciones civiles derrumbadas no solo quedan reducidos a escombro el acero y el hormigón, sino también la postura moral de Estados Unidos", ha argumentado antes de comparar estos ataques con "los atentados terroristas que utilizaban para justificar sus guerras y ocupaciones".

Irán ha informado de ataques en respuesta a estos bombardeos contra las posiciones de Estados Unidos en la región, concretamente contra la base militar jordana de Muwaffaq Salti, donde han muerto al menos dos militares estadounidenses.

Bahréin ha confirmado ataques contra instalaciones "vitales" civiles, sin concretar más, mientras que Kuwait ha dado cuenta de ataques conta una central eléctrica e instalaciones de agua. Arabia Saudí no ha informado de ataque alguno a través de su agencia de noticias oficial.

Estos incidentes se producen en medio de la reanudación en la última semana de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos que están a punto de hacer descarrilar el Memorándum de Islamabad, un acuerdo margo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.