El líder de los talibán critica la falta de reconocimiento internacional

Archivo - Dos afganos junto a una bandera talibán - Oliver Weiken/dpa - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de los talibán, el mulá Haibatulá Ajundzada, ha criticado la falta de reconocimiento internacional a las autoridades afganas instauradas hace cinco años por el movimiento radical islamista, incidiendo en que a diferencia de los anteriores Ejecutivos este sí es "soberano y decisivo" sobre todo el territorio afgano.

En los actos por el quinto aniversario de la toma talibán en la ciudad de Kandahar, la segunda del país y cuna talibán, Ajundzada ha insistido en la aplicación de la justicia y de las normas de la 'sharia', incidiendo en que no le está permitido "ir en contra" de la ley islámica y que actuará en consecuencia.

El jefe del Emirato Islámico ha afirmado que Kabul busca buenas relaciones con el mundo basadas en la sharia islámica y criticó a la comunidad internacional por no reconocer al Gobierno actual, ha informado la cadena afgana Tolo.

"El Gobierno anterior no tenía autoridad sobre un solo distrito. Pero no reconoció la formalidad del Gobierno del Emirato Islámico sobre todo Afganistán", ha denunciado, incidiendo en que a diferencia del anterior Gobierno estas autoridades son "soberanas y decisivas" sobre la totalidad del territorio.

El régimen fundamentalista talibán ha conmemorado este fin de semana su retorno al poder hace exactamente cinco años con un llamamiento a la "paz y a la tranquilidad" en sus relaciones con la comunidad internacional y con el aviso, una vez más, de que no permitirán injerencias en su manera de gobernar el territorio afgano, donde impera su interpretación integrista de la sharia.

Ajundzada se encuentra bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por la comisión de crímenes contra la Humanidad a través de la persecución por cuestión de género y lleva desde la caída de Kabul prácticamente atrincherado en Kandahar.