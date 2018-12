El líder de los 'tories' euroescépticos pide a May que dimita pese a superar la moción de censura

Publicado 13/12/2018 0:06:36 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jacob Rees-Mogg, líder del frente euroescéptico del Partido Conservador, ha recalcado este miércoles que la primera ministra británica, Theresa May, debe "reunirse con la Reina y dimitir", a pesar de haber superado la moción de censura.

"Debe ir a ver a la Reina urgentemente y dimitir", ha dicho, antes de recalcar que "claramente ha perdido el apoyo de los legisladores del Partido Conservador". "No es una buena posición para estar", ha argumentado.

Así, ha comparado la situación de May con la de la ex primera ministra Margaret Tatcher, quien superó una moción de censura pero dimitió poco después. "Tiene una elección: o se comporta como Thatcher (...) o como John Major y lleva a los conservadores a una derrota terrible", ha manifestado.

Pese a ello, Rees-Mogg ha señalado que, en caso de que May retire el compromiso sobre el 'backstop' en la frontera con Irlanda del acuerdo para el Brexit podría apoyar el acuerdo. "Si lo quita, hay cosas del acuerdo que no me gustan, pero estaría dispuesto a comprometerme", ha dicho, en declaraciones a Sky News.

La votación se ha saldado con 200 votos a favor de May y 117 en contra, tal y como ha recogido el diario británico 'The Guardian'. La primera ministra necesitaba al menos 159 votos (la mitad más uno).

De haber prosperado esta iniciativa 'rebelde', May hubiera sido derrocada como líder del Partido Conservador y, en consecuencia, también tendría que haber dejado su puesto como primera ministra, dando lugar a un nuevo proceso interno para ocupar ambas vacantes.