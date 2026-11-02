El líder de ultraderecha de Portugal critica la "incompetencia" de Montenegro y pide "medidas de emergencia" en vivienda

Archivo - El líder de Chega, André Ventura, en un acto político en Portugal. - Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de la oposición y representante de la ultraderecha en Portugal, André Ventura, ha acusado al primer ministro luso, Luís Montenegro, de "total incompetencia" en materia de vivienda y ha reclamado "medidas de emergencia" ante la crisis que vive el país y que ha derivado en manifestaciones masivas.

El líder de Chega, formación de ultraderecha y segundo partido del país, ha denunciado la "total incompetencia" de Montenegro al que acusa de haber generado "un problema de orden público" con su inacción ante esta situación.

De este modo ha defendido "propuestas de emergencia" y que el primer ministro "se dirija al país sobre la vivienda" con una batería de medidas, asegurando que el partido trabaja para presentar esta semana un conjunto de iniciativas para poner coto a la situación, según informa la agencia Lusa.

Igualmente, ha defendido a los manifestantes que reclaman acceso a la vivienda. "Saben en qué país viven. Es Luís Montenegro quien no sabe en qué país vive", ha explicado para recalcar que Montenegro ha permitido que la cuestión se convierta en un problema de orde público porque el primer ministro "desapareció de la escena durante varios días o semanas".

Miles de personas regresaron este domingo a las plazas de Joao I de Oporto y de Pedro IV de Lisboa tras el violento desalojo de la pasada madrugada de las acampadas por la vivienda expulsadas en una polémica intervención policial.

En un primer paso en semanas, la secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, dijo estar disponible para reunirse con las organizaciones de las acampadas después de tres polémicos desalojos. "Claro que sí, que estoy, he estado y estaré disponible para reunirme con todos", afirmó.