Los líderes demócratas en el Congreso dicen que el llamamiento de Trump a la unidad "suena hueco"

Publicado 24/10/2018 23:03:07 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los líderes demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, han afirmado este miércoles que el llamamiento a la unidad del presidente, Donald Trump, tras el envío de paquetes sospechosos contra altos cargos del partido "suena hueco" hasta que "cambie sus declaraciones que aprueban los actos de violencia".

"Una y otra vez, el presidente ha aprobado la violencia física y ha dividido a los estadounidenses con sus palabras y sus acciones", han señalado en un comunicado conjunto, tal y como ha recogido la cadena de televisión CNN.

Así, han enumerado entre ellas "el haber expresado su apoyo al congresista que placó a un periodista, a los neonazis que mataron a una joven en Charlottesville, a sus seguidores en actos cuando se ponen violentos con los manifestantes, a dictadores de todo el mundo que asesinan a sus propios ciudadanos, y al referirse a la prensa libre como enemiga del pueblo".

Trump ha considerado que el envío masivo de paquetes sospechosos a políticos demócratas, como el ex presidente Barack Obama y el matrimonio formado por el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, es un acto de "violencia política" y ha apelado a la unidad para combatirlo.

También ha llegado un paquete sospechoso a la sede de Timer Warner en Nueva York, que alberga el cuartel general de CNN. De acuerdo con CNN, estaba dirigido a John Brennan, director de la CIA con Obama que es un invitado asiduo de la cadena de televisión. La Policía ha evacuado todo el edificio y ha acordonado la zona como medidas preventivas.

"En estos momentos tenemos que unirnos, tenemos que unirnos y enviar un mensaje claro y fuerte, un mensaje inequívoco de que los actos o las amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", ha dicho en un acto sobre drogas desde la Casa Blanca.

Trump ha anunciado que hay una investigación exhaustiva en marcha para determinar el origen y la intención detrás de estos paquetes. "Se ha desplegado todo el peso de nuestro Gobierno (...) No escatimaremos esfuerzos (...) La seguridad del pueblo estadounidense es mi prioridad absoluta", ha afirmado.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también ha visto un "patrón político" en estos envíos porque solo han llegado a representantes demócratas y se ha producido a tan solo un par de semanas de que se celebren las elecciones parlamentarias.

La temperatura política se ha disparado a medida que se acercan las 'midterm'. El 6 de noviembre los republicanos se juegan su hegemonía en las dos cámaras del Congreso en unos comicios legislativas que servirán además para medir la popularidad de Trump en el ecuador de su mandato.