Los líderes europeos se reúnen con Zelenski antes de la cita con Trump en la Casa Blanca

BRUSELAS 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los líderes europeos que han viajado a Washington para arropar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantendrán un encuentro con el mandatario antes de la cita con el presidente estadounidense, Donald Trump, que se prevé como crucial para el devenir de la guerra en Ucrania y que llega solo tres días después de la cumbre con Vladimir Putin en Alaska.

Fuentes comunitarias han confirmado que Zelenski se verá con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia, más el secretario general de la OTAN, en una "reunión preparatoria" que tendrá lugar antes de la cita con Trump.

Los dirigentes europeos flanquean a Zelenski en una reunión con Trump que se presenta clave para el devenir de la guerra en Ucrania, donde se espera que el presidente norteamericano explique en detalle las conclusiones de su cumbre del viernes con Putin en Alaska.

El mandatario ucraniano y la presidenta comunitaria subrayaron este domingo tras reunirse en Bruselas la imposibilidad de que Kiev entregue voluntariamente territorios a Rusia como parte de un hipotético acuerdo de paz. La visita exprés tuvo lugar menos de 24 horas de la crucial reunión en la Casa Blanca.

En la víspera, Trump ha avisado que la devolución de la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014-- y la incorporación de Ucrania a la OTAN están fuera de la mesa de negociaciones, poniendo más presión sobre Ucrania para que acepte el fin de la guerra, mientras que los países europeos tratan de influir en la cita para evitar concesiones a Rusia.