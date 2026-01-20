Líderes ultraortodoxos israelíes culpan a los recortes a haredíes por la muerte de dos bebés en una guardería ilegal

Archivo - El líder del partido ultraortodoxo israelí Shas, Aryeh Deri - Nir Alon/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los principales partidos ultraortodoxos israelíes han culpado este lunes a los recortes sobre los subsidios a la población haredí decretados por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de la muerte de dos bebés en una escuela infantil ilegal ultraortodoxa, lo que habría obligado a las familias de la comunidad a ponerse a trabajar para "afrontar la carga financiera que se les imponía".

El líder de Shas, Aryeh Deri, ha apuntado a los recortes sobre las ayudas a la población haredí promulgados después de que una sentencia judicial declarara ilegales las exenciones del servicio militar otorgadas durante décadas a los hombres de esta comunidad como uno de los motivos tras la muerte de dos bebés --de cuatro y seis meses-- en la citada guardería ilegal, donde fueron hallados junto a otros 53 bebés y niños pequeños con diversos grados de lesiones.

"¿Quién puede decir: 'Nuestras manos no derramaron esta sangre'? Cuando una población tan numerosa se ve repentinamente sumida en la miseria, se ve obligada a buscar otras soluciones, y las consecuencias pueden ser duras y amargas", ha declarado en una intervención en el Parlamento israelí en la que, si bien ha reconocido que está "prohibido operar guarderías sin licencia", ha alegado que "se requiere una profunda introspección".

El también diputado de Shas y exministro de Interior Moshe Arbel ha denunciado también en sede parlamentaria que "los hijos de inmigrantes ilegales tienen derecho a guarderías y jardines de infancia", mientras que los hijos de estudiantes de 'yeshiva' casados --centro de estudios judíos-- "son expulsados de las guarderías supervisadas".

"Nos corresponde a todos detener la persecución (contra la población ultraortodoxa); la vida de los niños debe permanecer al margen de cualquier lucha política", ha reivindicado Arbel, quien ha lamentado que "la sangre de bebés inocentes, niños que aún no han probado el pecado, clama desde la tierra".

Del mismo modo, el también ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá ha culpado a los recortes en un comunicado recogido por 'Times of Israel' en el que subraya que el incidente "ocurrió a pesar de las claras y reiteradas advertencias emitidas previamente de forma explícita contra las severas medidas (contra los evasores del servicio militar), que provocaron que las familias no pudieran afrontar la carga financiera que se les imponía, lo que provocó un grave hacinamiento en las guarderías que no habían sido cerradas". "Ha quedado claro que estos decretos para estas medidas han asumido una gran responsabilidad y culpa", ha agregado la formación.

Mientras tanto, cientos de ultraortodoxos se han manifestado en las ciudades de Jerusalén y Beit Shemesh, enfrentándose a la Policía en sus protestas contra la intención de las autoridades de realizar autopsias a los cuerpos de los dos menores.

Si bien la Policía y la Fiscalía israelíes pretendían realizar las autopsias en el marco de sus investigaciones, los padres de los bebés fallecidos se han opuesto, en consonancia con la consideración ortodoxa de que cualquier manipulación de un cadáver es una profanación. Pese a ello, un tribunal de Jerusalén ha fallado en favor de realizar las pruebas forenses.