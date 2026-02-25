Lituania anuncia el envío de un paquete de 30 misiles a Ucrania para reforzar su defensa aérea

Archivo - Un militar del Ejército de Ucrania en una imagen de archivo. - Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, ha anunciado este miércoles el envío de un paquete de 30 misiles de largo alcance a Ucrania en el marco de las ayudas a Kiev para hacer frente a la invasión de las tropas rusas, que siguen avanzado a medida que el país se introduce en el quinto año de guerra.

"Para contribuir a proteger la infraestructura de vital importancia, entregaremos 30 misiles RBS a Ucrania", ha afirmado Kaunas poco después de reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante una visita a Kiev, la capital del país.

Así ha hecho referencia a estos misiles --que son tanto superficie-superficie como aire-superficie--, y ha hecho hincapié en la importancia de "suplir las necesidades más urgentes de Ucrania en materia de defensa aérea".

Kaunas ha aprovechado la ocasión para insistir en que Lituania ha procedido a la entrega de 90 generadores de energía valorados en más de 2 millones de euros durante los últimos dos meses para hacer frente al duro invierno y ha arremetido contra los ataques rusos y los daños causados a la infraestructura energética.