Lituania impone el servicio militar obligatorio a partir de 2032

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda (archivo) - Yauhen Yerchak / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Lituania implementará el servicio militar obligatorio en 2032 para jóvenes varones con la idea de reforzar su capacidad de defensa ante las crecientes preocupaciones de seguridad, según ha anunciado este jueves el presidente del país, Gitanas Nauseda, tras una reunión del Consejo de Defensa del Estado, en el que participan los principales responsables políticos y militares del país báltico. Las mujeres podrán continuar incorporándose a las Fuerzas Armadas de manera voluntaria.

El nuevo sistema elevará el número anual de jóvenes reclutados desde los más de 5.000 actuales, a través de un reclutamiento por lotería, hasta aproximadamente 7.500, teniendo en cuenta la evolución demográfica y las exclusiones por motivos médicos. Nauseda ha defendido que el calendario establecido permitirá preparar las infraestructuras necesarias, garantizar el alojamiento de los reclutas y formar a los instructores.

"Creo que la implementación del servicio militar obligatorio a partir de 2032 es lo óptimo", ha señalado el presidente según declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública de Lituania (RTL). Asimismo, el mandatario ha destacado la necesidad de compatibilizar la instrucción de los nuevos efectivos con los cursos de actualización destinados al personal de reserva.

Por su parte, el primer ministro, de Mindaugas Sinkevicius, ha explicado que el Gobierno aspiraba inicialmente a adelantar la implantación, pero que los responsables militares han recomendado ampliar los plazos para asegurar una adecuada preparación operativa. "Los militares han declarado claramente que estarán listos para 2032", ha afirmado ante los periodistas.

Sinkevicius ha indicado que el calendario que acompaña a esta medida ha asido objeto de un diálogo "extenso y detallado, con animosos debates" y ha subrayado que la prioridad es avanzar hacia el modelo universal sin fijar una fecha que no se pueda cumplir.

Los preparativos contemplan la formación de unos 300 instructores y la construcción de instalaciones adecuadas. El plan también prevé diversificar las modalidades de servicio, con opciones como la formación para operar drones o la colaboración con el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza y los equipos de extinción de incendios y rescate.

El país recuperó el servicio militar parcial en 2015, tras la anexión rusa de Crimea en 2014, episodio que llevó a las autoridades lituanas a replantearse sus necesidades en defensa.