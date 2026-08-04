Lituania no descarta que el ataque ruso que afectó a su Embajada en Kiev fuera deliberado

Kestutis Budry, ministro de Exteriores de Lituania. - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades lituanas no han descartado que los daños que sufrió su Embajada en Kiev el pasado sábado durante una serie de ataques rusos hayan sido deliberados, como una forma más de Rusia de presionar a los aliados de Ucrania.

"Tampoco se puede descartar esta posibilidad, aunque todavía no podemos afirmarlo con seguridad", ha señalado este martes el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, durante una entrevista para la cadena pública LRT.

Rusia lanzó durante la noche del viernes al sábado un ataque sobre Kiev, que mató a nueve y dejó una treintena de heridos. Si bien Moscú argumentó que el objetivo era un centro en el que se fabricaba componentes para misiles y arsenal ucraniano, los bombardeos dañaron las instalaciones de la Embajada lituana.

Budrys ha explicado que el objetivo más próximo a la sede diplomática y que "Rusia intenta alcanzar constantemente" es una central eléctrica que se sitúa a un kilómetro y medio de distancia. "Todo lo demás es residencial", ha apuntado.

En ese sentido, el ministro ha puesto de relieve que las fuerzas rusas emplearon misiles supersónicos Zircon, diseñados para atacar barcos. "Son armas aterradoras. No tenemos ni idea de a qué apuntaban porque no hay nada en la zona", ha dicho.

"Quizás el objetivo era presionar, intimidar, pero puedo decir que fracasó por completo", ha destacado, al tiempo que ha confirmado que aún no se ha recibido una disculpa formal por parte del Kremlin, que se ha desentendido con el argumento de que Lituania había sido advertida de los ataques que se cernían sobre Kiev.

Eso fue lo que extrajo Budrys, según ha explicado, de la comparecencia del represente ruso en Vilna, a quien se citó en la sede del Ministerio de Exteriores para trasladarle una queja formal por los hechos. "No hubo disculpas", ha contado.