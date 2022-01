Lituania pide a la UE rechazar la presión ejercida por China contra el país en pleno aumento de la tensión

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Lituania, Gabriel Landsbergis, ha pedido a la Unión Europea que rechace la presión que ejerce China contra su país en medio de un creciente conflicto económico entre las partes.

"Ahora se necesita una respuesta muy clara de Europa. La UE debe decir que eso no se aplica solo al mercado de un país en particular. Se trata de una prueba de la solidez de todo el sistema de comercio mundial basado en reglas. Europa debe defenderse", ha manifestado Landsbergis en una entrevista con el diario 'The Financial Times'.

El ministro ha recalcado que Vilna no se opone a Pekín, pero ha reivindicado su derecho a establecer vínculos comerciales y culturales con cualquier territorio, como Taiwán, cuando así lo desee.

"Lituania no ha hecho nada malo, nada ilegal, no violamos ninguna obligación internacional. Todo lo contrario", ha manifestado a raíz de las palabras de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en una conversación con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, expresado su disposición a trabajar con Bruselas para contrarrestar la presión diplomática y económica de China.

El pasado 18 de noviembre, Lituania anunció la apertura de la Oficina de Representación de Taiwán, lo que provocó fuertes críticas por parte de China y un aumento de la tensión entre las partes.

Pekín considera a Taiwán una de sus provincias y ha arremetido contra toda idea independentista al respecto. En respuesta a la decisión de Vilna, el Gobierno del gigante asiático ha rebajado las relaciones diplomáticas y ha mantenido únicamente a un encargado de negocios.