Lituania y Polonia se ofrecen a albergar tropas estadounidenses adicionales

Archivo - El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, y su homólogo polaco, Karol Nawrocki, se han ofrecido este miércoles a albergar tropas estadounidenses adicionales después de que la Administración Trump anunciase la retirada de 5.000 militares destinados en Alemania.

"Nos interesa que estos soldados, que posiblemente serán retirados de Alemania, permanezcan en Europa. Quizás el segundo aspecto sea en qué país específico serían desplegados. En Lituania estamos preparados para recibir a tantos aliados como podamos", ha expresado Nauseda durante una rueda de prensa junto a Nawrocki.

El presidente lituano ha precisado que los países europeos deben hacer "todo lo posible para garantizar que Estados Unidos no le dé la espalda a Europa". "Somos los baluartes que garantizan la seguridad de la democracia frente a los intentos de los dictadores por destruirla. Debemos permanecer unidos", ha argüido, agregando que actualmente hay 1.000 soldados estadounidenses en el país.

Por su parte, Nawrocki también ha afirmado que Polonia está preparada para "recibir soldados estadounidenses". "Contamos con la infraestructura necesaria y, en beneficio de Polonia, Lituania y los países bálticos, lo más conveniente es desplegar aquí al mayor número posible de soldados estadounidenses", ha dicho.

Este fin de semana el Pentágono confirmó una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre Trump y sus aliados en la Alianza Atlántica.

El anuncio llegó después de que unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que apuntaba que Irán había "humillado" a Estados Unidos en sus negociaciones, despertasen la indignación del inquilino de la Casa Blanca, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.