Lituania propone formalmente a EEUU que establezca una base militar permanente en el país

Archivo - El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas - Britta Pedersen/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Lituania han anunciado este lunes el inicio de negociaciones con la Administración Trump con vistas al establecimiento de una base militar estadounidense de carácter permanente en su territorio, tras presentar formalmente su propuesta a Washington.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, ha señalado en declaraciones a la radiotelevisión pública LRT que "el paquete de propuestas se ha debatido y entregado" a las autoridades de Estados Unidos, al tiempo que ha pedido evitar "simplificar en exceso la cuestión pensando que basta con enviar una carta y obtener una respuesta afirmativa o negativa".

Así, ha defendido, "se trata de un proceso largo, con largas negociaciones" entre las dos administraciones. En esta línea, ha puesto el ejemplo de Polonia, que presentó su propuesta a Washington de manera formal el pasado junio, después de que el propio Donald Trump informara de un despliegue de 5.000 soldados adicionales en este país.

Con todo, desde entonces, no ha habido mayores anuncios salvo el de Trump, que afirmó a mediados de septiembre que las partes habían logrado "importantes avances".

"Como hemos visto en Polonia, también llevó mucho tiempo llegar a una decisión u otra, por lo que Lituania también ha iniciado su propio proceso", ha declarado el titular de Defensa, quien ha adelantado que el resultado de las negociaciones con Washington dependerán de la capacidad de las autoridades lituanas de garantizar condiciones de vida necesarias a los soldados desplegados y sus familias.

"Todo se basa quizá no solo en la capacidad militar y la infraestructura militar, sino también en soluciones sociales (...) Es necesario garantizar también la infraestructura civil necesaria, por lo que estas negociaciones han comenzado y continúan", ha señalado Kaunas al respecto.

El inquilino de la Casa Blanca ya avanzó a principios de octubre que estudiaría la posibilidad de establecer una base militar en Lituania, después de que el primer ministro del país báltico, Mindaugas Sinkevicius, mostrase su disposición a facilitar el despliegue norteamericano en su territorio.