Llega a Islamabad el ministro de Exteriores iraní

Los ministros de Exteriores de Irán y Pakistán - MINISTERIO DE EXTERIORES DE PAKISTÁN EN X

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado en la última hora a Islamabad, donde ha sido recibido por su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, Asim Munir, principales figuras en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero con la ofensiva lanzada junto a Israel contra Teherán.

Una delegación iraní encabezada por Araqchi ha aterrizado en la capital de Pakistán, donde también les esperaba el ministro del Interior del país asiático, Moshin Naqvi.

Así lo ha anunciado el portavoz de la cartera diplomática, Esmaeil Baqaei, que ha indicado que Araqchi tiene previsto abordar "los esfuerzos en curso para la paz y poner fin a la guerra impuesta contra Irán" junto a altos cargos paquistaníes.

Por su parte, titular de la cartera diplomática paquistaní ha manifestado que "(le) complace" recibir a Araqchi, a quien ha descrito como su "hermano", en un breve mensaje en sus redes sociales. "Espero con interés nuestras fructíferas conversaciones, destinadas a promover la paz y la estabilidad en la región", ha asegurado.

La Casa Blanca ha confirmado esta misma tarde que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner --y yerno del presidente Donald Trump-- viajarán este sábado a Islamabad para entablar "conversaciones directas" de cara a alcanzar un acuerdo con Teherán, que no ha confirmado la celebración de un encuentro.

El mandatario estadounidense anunció esta semana una extensión de la tregua pactada el 8 de abril, sin precisar un plazo límite para reanudar los ataques en caso de que no haya acuerdo. Teherán ya ha condicionado el acuerdo al levantamiento del bloqueo impuesto por Washington a sus puertos.