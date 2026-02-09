Londres denuncia que el caso de Jimmy Lai está "motivado políticamente" y que la pena "equivale a cadena perpetua"

Archivo - La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, en un reciente viaje a Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha denunciado este lunes la condena a 20 años de prisión al activista y magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai a 20 años, asegurando que su caso está "motivado políticamente" y que, dada su edad, 78 años, la pena "equivale a una cadena perpetua".

Lai ha sido sentenciado por los cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas. Para la diplomacia de Reino Unido, el empresario que es también ciudadano británico ha sido condenado "por ejercer su derecho a la libertad de expresión", "tras un proceso judicial motivado políticamente".

"La Ley de Seguridad Nacional de Pekín se impuso en Hong Kong para silenciar a los críticos de China", ha afirmado la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, en un comunicado difundido por su oficina.

En este sentido, Londres ha expresado su preocupación por la salud del condenado y ha hecho un llamamiento a las autoridades de Hong Kong "para que pongan fin a su atroz sufrimiento y lo liberen por motivos humanitarios, para que pueda reunirse con su familia". Todo tras recordar que para una persona de 78 años esta pena "equivale a una condena de cadena perpetua".

La Justicia de Hong Kong ha sentenciado este lunes al magnate de los medios de comunicación a pena de cárcel por cargos de conspiración para coludir con fuerzas externas y para publicar publicaciones sediciosas, casi dos meses después de haberlo declarado culpable de delitos que le podrían haber acarreado la cadena perpetua.

El veredicto afecta también a sus tres compañías Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited y Apple Daily Internet Limited, creadas en torno al diario 'Apple Daily', que ha sido clasificado como sedicioso por parte del Tribunal Superior de Hong Kong.

La corte ha condenado a Lai y a las tres entidades por un cargo de conspiración para publicar una publicación sediciosa y un cargo de conspiración para entrar en colusión con fuerzas extranjeras. A título individual, el magnate ha sido también condenado por otra acusación como la segunda.