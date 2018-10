Londres perdería sus ventajas en la UE aun frenando el Brexit con un "improbable pero deseable" nuevo referéndum

Publicado 12/10/2018 14:04:12 CET

BRUSELAS, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Presupuesto y Recursos Humanos europeo, Günther Oettinger, ha asegurado este viernes que Reino Unido perdería sus ventajas presupuestarias en la UE --el conocido como "cheque británico"-- incluso en el caso de que la sociedad británica votase a favor de permanecer en el bloque comunitario en un "improbable pero deseable" segundo referéndum.

"Incluso en el caso improbable pero deseable de que Reino Unido se quedase (en la UE), que me parecería fabuloso pero no puedo imaginarlo, la retirada gradual del cheque británico" se mantendría, ha afirmado el alemán en una rueda de prensa, en la que ha señalado que esta ventaja económica de la que goza Londres ya no es "apropiada".

Oettinger ha explicado que "no hay discriminación" entre todos los países que forman parte del mercado único y, por tanto, si Londres se mantiene en el club europeo de forma "permanente o temporal", será tratado de la misma forma que el resto, "con todos sus derechos y obligaciones".

El responsable de Presupuesto del Ejecutivo comunitario ha confiado también en que se consiga un avance decisivo en las negociaciones entre Bruselas y Londres en los próximos "días e incluso horas", de forma que sea posible cerrar un acuerdo de divorcio en la cumbre de líderes europeos que tendrá lugar desde el miércoles al viernes de la próxima semana.

"Necesitamos una solución sobre la cuestión de la frontera (de Irlanda) y la forma de evitar los controles fronterizos. Es algo que es el foco de nuestro trabajo. Parece posible que haya un avance decisivo", ha comentado.

"Sin duda, la forma de hacerlo es estar preparado esta semana y con probabilidad será presentado la próxima semana", ha añadido el comisario alemán.