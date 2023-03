López Obrador carga contra el Supremo por suspender la reforma electoral: "Son parte de la mafia del poder"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado este sábado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por suspender su polémica reforma electoral y ha acusado a los jueces de ser parte de la "mafia del poder".

"Los distinguidos miembros" del Poder Judicial y del INE están en contra de su reforma electoral porque quieren seguir ganando sueldos elevados, pues "su único dios es el dinero".

"Es la misma mafia, son iguales que Ciro (Murayama, consejero del INE), que Claudio X. González, que los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarca, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren al gobierno del pueblo, entonces por eso no quieren la reforma electoral, eso es lo que está sucediendo", ha apuntado, según recoge el diario 'La Jornada'.

"Pero además, los distinguidos miembros del Poder Judicial y de INE ganan más que lo que gana el presidente de la República. Entonces como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadisímos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues quieren porque ellos tiene como dios al dinero, su único dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto", ha argumentado.

El juez del Supremo Javier Laynez Potisek admitió el viernes el recurso constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Plan B de la reforma electoral y concedió la suspensión solicitada por el organismo, que frena por el momento la reforma.

La propuesta contemplaba compactar áreas del INE, reducir órganos distritales, eliminar la transferencia de votos a los partidos en riesgo de perder su registro --conocida como la vida eterna a los partidos-- y poner un techo al sueldo de los consejeros electorales para que no ganen más que los miembros del Gobierno.

También permitiría a personas en prisión preventiva votar y se establecían límites a las interpretaciones del INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a los declaraciones de funcionarios que podían considerarse propaganda y por las que se emiten sanciones.

Asimismo, se modificaba el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral para que las manifestaciones expresadas por los políticos no les afecten en los procesos electorales.