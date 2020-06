López Obrador dice que "no mentir" y "no robar" ayuda a no contagiarse de coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - Javier Lira/NOTIMEX/dpa

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este jueves que "no mentir" y "no robar" ayudan a no contagiarse de coronavirus, en el contexto de un alza en el número de casos y muertes por lo que ha pedido a la población no caer en la "psicosis".

"Estar bien con nuestra conciencia --no mentir, no robar, no traicionar--, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", ha dicho López Obrador en la rueda de prensa diaria, que este jueves ha dado desde Palenque, en Chiapas, al retomar esta semana sus giras por territorio mexicano.

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, ha hecho estas declaraciones al ser preguntado sobre las medidas que toma para no contraer el coronavirus, precisamente, en el contexto de este 'tour' nacional.

"Yo soy cuidadoso", ha contestado, indicando que, además de tener la conciencia tranquila, sigue las recomendaciones generales de mantener "la sana distancia" y "el lavado de manos".

El mandatario mexicano ha añadido un último consejo que considera saludable en la lucha contra el coronavirus: "Comer saludable". "No comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio", ha apostillado.

NUEVO SISTEMA DE CÓMPUTO

México, con 101.238 casos y 11.729 fallecidos, ha sufrido en las últimas 24 horas un fuerte repunte, con 3.912 nuevos contagios y 1.092 nuevos decesos por coronavirus, que el Gobierno ha achacado a un cambio en el sistema de cómputo.

"Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos por la pandemia", ha constatado López Obrador, "pero esto ocurrió porque se hizo un ajuste en las defunciones que se habían presentado con anterioridad (...) No significa que en un día fallecieron mil personas", ha explicado.

Así, ha insistido en que la estrategia adoptada por su Gobierno contra el coronavirus es la "correcta" y ha hecho un llamamiento a la calma. "No se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, (...) pero que no haya psicosis, miedo, temor", ha pedido, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

López Obrador se ha negado a declarar una cuarentena nacional, limitándose a recomendar a los mexicanos que se queden en casa, algo que defiende que ha funcionado. México inició en mayo una desescalada que ha profundizado con el arranque de junio.