López Obrador recuerda a los "políticos irresponsables" de EEUU que "México es libre, no una colonia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador - Luis Barron/Eyepix Via Zuma Pres / Dpa

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido a Estados Unidos de que su país es libre y no una colonia, de nuevo criticando a los congresistas republicanos estadounidenses que hace dos semanas propusieron intervenir militarmente en México en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

"Les recordamos a esos políticos hipócritas e irresponsables que México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos", ha recriminado durante un discurso por el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera y ante cientos de sus seguidores, en declaraciones recogidas por 'El Universal'.

El presidente, al que varios senadores de su país han pedido sea más suave en sus declaraciones contra los políticos estadounidenses, ha asegurado: "No puedo dejar de mencionar que en los últimos días algunos legisladores de Estados Unidos, acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, con grilla y con fines electoreros, politiqueros, sostuvieron que si no deteníamos el tráfico de fentanilo hacia la frontera norte, ellos iban a proponer al Congreso de su país que ocuparan soldados norteamericanos en nuestro territorio".

Lejos de tratar de rebajar la tensión, López Obrador ha afirmado que no permitirá que los políticos estadounidenses "violen" la "soberanía ni pisoteen la dignidad" de México, aunque lleguen a "amenazarnos con cualquier atropello".

Varios senadores mexicanos se pronunciaron al respecto de las declaraciones de los congresistas estadounidenses esta semana, entre ellos el coordinador del partido Morena, Ricardo Monreal, que declaró que "lo que conviene" es mantener "la relación a salvo", a pesar de mostrar su apoyo al presidente por haber mostrado "una posición firme", ya que coinciden respecto a "no permitir injerencias indebidas".

Asimismo, otros senadores como Miguel Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática, resaltaron que las declaraciones de los legisladores republicanos no representan la posición de la Casa Blanca.