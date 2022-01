Lukashenko insta a proteger la frontera con Ucrania ante movimientos "imprevisibles" de Kiev

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha instado este viernes a proteger la frontera del país con Ucrania ante posibles movimientos "imprevisibles" por parte de las fuerzas ucranianas.

"Cueste lo que cueste, no solo debemos ver lo que sucede y sucederá en la frontera sino también debemos protegerla bien", ha dicho ante el aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania, según ha recogido la agencia de noticias BelTA.

El mandatario ha acusado así a las autoridades de Ucrania a actuar "de manera inadecuada" dado el "control externo" de otros países sobre Kiev. "Debemos tomar todas las medidas para que no nos cojan por sorpresa y para que, cuando llegue el momento, podamos responder", ha aseverado.

"No tengo dudas de que ustedes, uniformados, saben qué hacer para proteger nuestra tierra", ha aseverado al dirigirse a las Fuerzas Armadas bielorrusas. Esta misma semana, Lukashenko denunció un aumento del despliegue de fuerzas ucranianas en la frontera con Bielorrusia.

Así, ha insistido en que "es mejor no meterse con nosotros" y ha defendido que el Estado de la Unión --nombre con el que se conoce a la entidad supranacional formada por Bielorrusia y Rusia-- "construye su seguridad sobre la base de la necesidad de defender sus fronteras".

El jefe de Estado bielorruso ha señalado a su vez que Bielorrusia y Rusia "no quieren la guerra". "Creo que el liderazgo de Rusia también me entenderá. Lo que digo probablemente estará en sintonía con su posición. No queremos la guerra. No solo porque es difícil y malo, no es solo incomodidad, es terrible para los civiles y no solo para el personal militar. Dios no lo quiera, la guerra afectará a todos. Por lo tanto, no queremos pelear", ha afirmado.