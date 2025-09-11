Lukashenko libera a más de 50 presos tras reunirse con un enviado de Trump

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, recibe a un enviado de Estados Unidos, John Coale - PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA

EEUU se ofrece a levantar sanciones a la aerolínea estatal y a reabrir su Embajada en Minsk

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha indultado a 14 presos extranjeros, entre ellos varios condenados por espionaje, y ha permitido la salida del país de un total de 52, en un gesto que tiene lugar tras recibir en Minsk a un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lukashenko ha descrito los 14 indultos, de los que no han trascendido detalles, como un "gesto de buena voluntad" basado en "principios de humanidad", según fuentes citadas por la agencia de noticias oficial BelTA. Responde, según la Presidencia, a petición de Trump y de otros líderes internacionales.

Por otro lado, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, ha informado en redes sociales de que "52 presos han cruzado a salvo la frontera lituana desde Bielorrusia". Nauseda ha agradecido "personalmente" la mediación de Trump y, aunque ha admitido que "52 son muchos", ha reconocido que en las cárceles bielorrusas siguen aún "más de mil presos políticos".

Lukashenko ha recibido en Minsk a un representante estadounidense, John Coale, que ha desvelado el interés de Trump por "normalizar" las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Bielorrusia, para lo cual Washington se ha ofrecido a retirar las sanciones impuestas sobre la aerolínea estatal Belavia y a reabrir la Embajada.

Por su parte, el presidente bielorruso tampoco ha escatimado elogios hacia el mandatario norteamericano, al que percibió "muy preocupado" por lo que Washington suele describir como "rehenes", un término con el que se alude a los estadounidenses encarcelados en el extranjero de forma arbitraria.

Lukashenko ha alabado la capacidad mediadora de Trump y su papel para culminar "bastantes" conflictos, hasta el punto de asegurar: "Ningún presidente de Estados Unidos ha hecho tantos esfuerzos ni tan grandes por garantizar la paz de todo el planeta"