Lula destaca un "momento histórico" tras promulgar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una rueda de prensa en Hanóver, Alemania, el 20 de abril de 2026 (archivo) - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha promulgado el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), en lo que ha descrito como "un momento histórico" para el país sudamericano y el bloque tras 25 años de negociación.

"Un momento histórico para Brasil y el Mercosur. Firmamos hoy, tras 25 años de negociación, el decreto de promulgación del acuerdo Mercosur-UE. Con esto, concluimos formalmente la ratificación del tratado por parte de Brasil", ha indicado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Así, ha subrayado que "a partir del 1 de mayo, el Mercosur y la UE comenzarán a unirse en una de las mayores áreas de libre comercio del planeta". "Sumados, tendremos 31 países, 720 millones de personas y un PIB que supera los 22.000 millones de dólares (18.800 millones de euros)", ha indicado, antes de reseñar que "el acuerdo significa el fortalecimiento de la relación con nuestro segundo mayor socio comercial y mayor inversor extranjero en Brasil".

"En un momento de proteccionismo, reforzamos el multilateralismo. Enviamos al mundo el mensaje de que no hay nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia y en la relación cordial entre las naciones", ha subrayado, al tiempo que ha esgrimido que el paso llega "después de que el presidente (estadounidense, Donald) Trump tomara las decisiones que tomó, imponiendo de forma unilateral aranceles al mundo entero".

En este sentido, ha defendido que "la respuesta que la UE y Brasil dieron al mundo es que no hay nada mejor que creer en el ejercicio de la democracia, en el multilateralismo y en las relaciones cordiales entre las naciones". "Es es el ejemplo que estamos dando hoy aquí", ha apostillado el presidente brasileño.

La firma de Lula al documento ha llegado después de que el Senado brasileño aprobara a principios de marco el acuerdo entre la UE y el Mercosur --que conforma junto a Uruguay, Paraguay y Argentina--, un texto que ya ha sido ratificado por todos los países sudamericanos del bloque. Aún falta la confirmación del lado europeo, si bien la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció a finales de febrero el inicio del proceso para su aplicación provisional.