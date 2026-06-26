Lula dice que "el mundo está lleno de locos" y menciona las aspiraciones imperialistas de Trump en Groenlandia

Archivo - Donald Trump y Lula da Silva en un encuentro en octubre de 2025 en Malasia. - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha afirmado este viernes que "el mundo está lleno de locos" y ha mencionado como ejemplos las aspiraciones imperialistas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Groenlandia y su interés por hacerse con el control del Canal de Panamá.

"El mundo está lleno de locos. Ahora mismo, Trump quiere tomar Groenlandia, que Canadá se convierta en uno de sus estados, quiere tomar el Canal de Panamá", ha dicho Lula cuando ha adelantado que el fortalecimiento de la defensa nacional será uno de los ejes de su programa para las próximas elecciones de octubre de este año.

"Por primera vez voy a colocar la cuestión de la defensa en el programa nacional", ha informado el presidente brasileño durante la ceremonia de entrega de una fragata nueva para la Marina, en Santa Catarina.

En ese sentido, el mandatario brasileño ha remarcado que si bien no quiere la guerra, tampoco que le "pillen por sorpresa", según recoge la prensa local.

Lula ha señalado que la mayor parte de la exploraciones de petróleo y gas en el territorio brasileño están en alta mar y que necesitan defender sus materias primas. "Ahora vamos a encontrar petróleo en la franja ecuatorial y habrá mucho petróleo, si dios quiere, y necesitamos defendernos", ha apuntado.