Lula pide "que se investigue a todos" tras los mensajes filtrados del exjefe del Banco Master al juez De Moraes

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que "es fundamental que se investigue a todo el mundo" en el caso del Banco Master "sin blindar a nadie, duela a quien duela", tras las revelaciones de los contactos entre el exdirector de la entidad financiera, Daniel Vorcaro, y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante los días previos a la detención del primero, investigado por fraude y falsedad documental al frente del citado banco.

"El escándalo del Banco Master es el mayor robo en la historia de Brasil. Millones de personas de numerosos estados y municipios fueron víctimas de este fraude", ha lamentado el mandatario en unas declaraciones en vídeo.

En ellas ha afirmado que "es fundamental que se investigue a todo el mundo, sin proteger a nadie, duela a quien duela". "El pueblo brasileño tiene derecho a saber la verdad", ha subrayado.

Lula ha destacado que Vorcaro "tiene relación con mucha gente poderosa" y que "se sospecha que hay políticos y funcionarios públicos implicados", sin mentar a De Moraes, considerado próximo a él, en una intervención en la que ha querido remarcar bajo qué gobierno se terminó con la entidad financiera y su dirigente: "Ha sido durante mi mandato cuando lo detuvieron y cerraron su banco".

El mandatario también ha aludido veladamente a la filtración del documento de la Policía Federal elaborado a instancias del juez del Supremo André Mendonça en el que se recogen los mensajes enviados por Vorcaro a Alexandre de Moraes, a quien el banquero habría solicitado que intercediera para frenar las investigaciones y que le asesorara sobre cómo frustrar la ejecución de la orden de detención preventiva emitida en su contra.

"Nuestra democracia no puede ser secuestrada por filtraciones selectivas", ha reivindicado el jefe del Palacio del Planalto en su primera intervención sobre este asunto tras la divulgación del informe policial, del cual ha pedido su anulación el fiscal general del país, Paulo Gonet, afirmando que el juez Mendonça "utilizó a la Policía" para forzar una investigación sobre De Moraes realizando "actividades que no le correspondían".

En este marco, y subrayando "la gravedad del momento", Lula ha declarado que "el pueblo brasileño espera que el presidente del Tribunal Supremo (Edson Fachin) y la Fiscalía General lideren un proceso que garantice la integridad y la confianza en las investigaciones".

"Ha llegado la hora de que las personas que se dedican a la vida pública honren su deber y antepongan el compromiso público a cualquier interés individual", ha aseverado.

Asimismo, considerando que "sólo actuando con firmeza y transparencia garantizaremos que la sociedad brasileña respete a las instituciones", el presidente ha asegurado que "la democracia necesita instituciones fuertes y respetadas". "Queda claro que nuestros sistemas político y judicial necesitan reformas profundas", ha planteado.

Vorcaro está investigado por su rol como presidente del Banco Master, ya liquidado por una trama fraudulenta que ha dejado un agujero financiero de 12.000 millones de reales (1.696 millones de euros) y 1,6 millones de afectados. El caso ha vuelto a saltar a primera plana tras la filtración del referido informe solicitado a la Policía Federal por el juez Mendonça y remitido a la Fiscalía.