Lula pide a Trump en una llamada telefónica que retire los aranceles y las sanciones a brasileños

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha pedido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que retire los aranceles de hasta un 40 por ciento a las exportaciones brasileñas y las sanciones a altos funcionarios, en una llamada por teléfono en la que se ha mantenido la "buena química" que tuvieron en Nueva York.

La Presidencia brasileña ha destacado el "buen tono" de una conversación que se ha prolongado durante media hora y en la que ambos líderes han recordado la buena impresión que se causaron hace unos días en la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Lula ha descrito el encuentro como una oportunidad para restaurar las relaciones amigables de 201 años entre las dos mayores democracias occidentales", ha trasladado la Presidencia en una nota en la que se informa de que ambos líderes se han intercambiado sus números personales para tener "comunicación directa".

Trump ha coincidido en destacar el buen tono de la conversación y ha asegurado incluso que ha "disfrutado" la llamada. "¡Nuestros países funcionarán muy bien juntos!", ha publicado Trump en un su cuenta en la red social Truth Social de su propiedad.

"He mantenido una llamada telefónica muy buena con el presidente Lula (...) centrada principalmente en la economía y el comercio entre nuestros dos países", ha apuntado Trump.

Lula también ha recordado a Trump que Brasil es uno de los tres países del G20 con el que Estados Unidos mantiene superávit en la balanza de bienes y servicios y le ha pedido que retire las sanciones y las restricciones que ha impuesto a algunos altos funcionarios, como es el caso del juez del Supremo Alexandre de Moraes.

Por último, ambos han acordado encontrarse pronto. Lula ha propuesto esa posibilidad en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se celebra en Malasia a finales de octubre, o bien en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tiene lugar en Belén, en noviembre. A la espera de que Trump acepte la invitación, Lula le ha mostrado su predisposición a viajar a Estados Unidos.

En su mensaje, Trump ha confirmado que se reunirán "en un futuro no muy lejano". Estos encuentros serán "tanto en Brasil como en Estados Unidos", ha indicado el mandatario estadounidense.