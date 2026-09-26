Lula prohíbe las apuestas en línea en Brasil a nueve días de las elecciones y las tilda de "cáncer"

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha prohibido este viernes las apuestas deportivas y juegos en línea en todo el territorio nacional, calificando a este sector como un "cáncer" que destruye la economía de las familias y la salud mental de la población.

A solo nueve días de las elecciones generales, la ley prohíbe de manera instantánea la realización de nuevos depósitos o la aceptación de apuestas en las plataformas que operaban en el país. El Gobierno brasileño ha fijado así un calendario que obliga al cierre definitivo de las webs y aplicaciones para el próximo 6 de octubre.

"He tomado una medida necesaria, dura y drástica. Esto es como el cáncer: o extirpamos el tumor, o nos matará", ha ejemplificado el mandatario brasileño en sus redes sociales tras firmar la norma.

La ley ha sido enviada al Congreso, donde deberá ser votada en ambas cámaras en un plazo de 120 días para convertirse en definitiva. Asimismo, Lula ha comparado el impacto de la ludopatía con el consumo de crack y ha subrayado la obligación del Estado de proteger a los sectores más vulnerables.

"No es ninguna broma. Es algo muy serio. No vamos a permitir que las empresas de apuestas se enriquezcan a costa de los ingresos y la vida de las familias brasileñas", ha resaltado.

CALENDARIO DE REEMBOLSO A LOS USUARIOS AFECTADOS

El decreto establece que las personas que apuestan tendrán hasta las 23.59 horas (hora local) del 5 de octubre para retirar de forma voluntaria sus saldos de las plataformas. Finalizado ese plazo, los sitios web quedarán fuera de servicio y las casas de apuestas deberán transferir entre el 7 y el 8 de octubre la información de los fondos remanentes a las entidades bancarias correspondientes.

"No se podrá depositar más dinero en las plataformas de apuestas del país. Las plataformas permanecerán disponibles para que los apostadores retiren el saldo restante hasta las 23.59 del 5 de octubre", ha informado el ministro de Finanzas, Dario Durigan.

Los reembolsos finales se ejecutarán entre el 9 y el 14 de octubre directamente a través de la red bancaria mediante la identificación del número fiscal del usuario. En caso de incidencias o impedimentos técnicos, una entidad pública asumirá la mediación de los pagos a partir del 14 de octubre.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el Gobierno brasileño ha asegurado que reforzará los recursos del Ministerio de Justicia y de la Policía Federal. Así, las autoridades perseguirán las operaciones clandestinas, bloquearán las cuentas bancarias vinculadas a la intermediación ilegal de juegos e integrarán los sistemas de inteligencia financiera para clausurar dominios no autorizados.

Las sanciones para las empresas que incumplan la normativa contemplan desde advertencias hasta multas económicas que pueden alcanzar los 2.000 millones de reales (unos 330 millones de euros).

RESPUESTA A LAS PRESIONES DEL SECTOR DE APUESTAS DEPORTIVAS

Ante los reclamos vertidos por diversos clubes de fútbol brasileños patrocinados por casas de apuestas --contratos que representan entre el 6% y el 7% de sus presupuestos--, Lula ha desestimado las críticas recordando los logros históricos del fútbol brasileño previos a la irrupción de este mercado.

"La selección brasileña ganó cinco Copas del Mundo antes de que existieran estas empresas. Lo inaceptable es que un equipo pretenda pagar sus deudas con el dinero desembolsado por sus propios aficionados", ha manifestado el mandatario, quien ha señalado haber adoptado la decisión tras consultar a su equipo económico, organizaciones civiles y víctimas afectadas por endeudamiento o suicidio a causa delas apuestas

Impacto socioeconómico y sanitario

La prohibición proviene del marco desarrollado de 2018 y su posterior regulación en diciembre de 2023, tras constatarse los graves perjuicios ocasionados a la economía doméstica y al sistema público de salud.

Las cifras oficiales, recogidas por la agencia estatal brasileña, reflejan el grave impacto del sector. Según Hacienda, las apuestas recortaron unos 62.500 millones de reales ( unos 10.300 millones de euros) del presupuesto de los hogares en el último año. Además, uno de cada cinco alumnos de primaria y secundaria reconoce haber apostado en línea, un porcentaje que sube a casi la mitad entre los estudiantes más mayores.

A esto se suman los costes para el Estado: el Ministerio de Salud calcula un gasto anual de 38.800 millones de reales (6.400 millones de euros) en tratamientos médicos contra la adicción y la depresión, atención al suicidio, pérdidas laborales y procesos judiciales por deudas familiares.