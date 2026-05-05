Lula tilda de "injustificable" la decisión de Israel de prorrogar la detención de dos activistas de la flotilla

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Ulrich Stamm

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tildado de "injustificable" la decisión de un tribunal israelí de prorrogar seis días la detención de dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre ellos el brasileño Thiago Ávila.

"Mantener encarcelado al ciudadano brasileño Thiago Ávila, miembro de la flotilla Global Sumud, es una acción injustificable del Gobierno israelí, que causa gran preocupación y merece la condena de todos", ha expresado el mandatario en redes sociales.

Lula ha indicado además que "la detención de los activistas de la flotilla en aguas internacionales ya representa una grave afrenta al Derecho Internacional". "Nuestro gobierno, junto con el de España, que también tiene un ciudadano detenido, exige que se les brinden plenas garantías de seguridad y que sean liberados de inmediato", ha sentenciado el presidente brasileño.

Sus palabras se producen después de que la organización Adalah informara de que el tribunal de Ascalón ha aceptado este martes la petición de las autoridades israelíes para prorrogar seis días la detención del ciudadano palestino-español Saif Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila, por lo que seguirán bajo custodia al menos hasta el domingo 10 de mayo.

Hadil abú Salí y Lubna Tuma, abogadas de Adalah que representan a los dos activistas, han sostenido que las acusaciones contra ambos son "infundadas" y que no hay motivos legales para que sigan detenidos. De hecho, la organización ha resaltado que las autoridades no han presentado por ahora cargos contra ellos y que el objetivo de que sigan bajo custodia es continuar los interrogatorios.

Así, ha explicado que el fiscal presentó en una vista previa una lista de supuestos delitos que incluirían "asistir al enemigo en periodo de guerra", "contactar con un agente extranjero", "dar servicio a una organización terrorista" --en referencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y "transferir propiedades a una organización terrorista", igualmente el grupo islamista palestino.

La defensa ha reseñado que no hay conexión alguna entre entregar ayuda humanitaria a la población civil a través de la citada flotilla, que pretendía romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, y una "organización terrorista", al tiempo que ha esgrimido que las leyes israelíes no son aplicables debido a que ambos fueron "secuestrados" a mil kilómetros de las costas de Gaza y no son ciudadanos de Israel.