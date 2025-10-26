Lula y Trump acuerdan iniciar de inmediato las negociaciones para un tratado comercial bilateral

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de EEUU y Brasil, Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva, han mantenido un encuentro bilateral en los aledaños de la Cumbre de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) en Malasia; una reunión en la que han acordado iniciar de inmediato las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral. Sin embargo, por el momento se mantienen los aranceles del 50 por ciento impuestos por Washington a las importaciones brasileñas.

"He tenido una reunión óptima con el presidente Trump en la tarde de este domingo en Malasia. Hemos hablado de forma franca y constructiva de la agenda comercial y económica bilateral", ha explicado el propio Lula en su cuenta en la red social X.

"Hemos acordado que nuestros equipos se van a reunir de inmediato para avanzar en la búsqueda de soluciones para los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas", ha añadido.

Tras el encuentro, el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, ha explicado que Lula "ha reiterado la petición de que suspenda los aranceles impuestos a la exportación brasileña durante el periodo de negociación".

Vieira ha subrayado que "el balance final (del encuentro) es óptimo". "Trump ha declarado que dará instrucciones a su equipo para que comience el proceso de negociación bilateral, que podría comenzar hoy mismo. Hoy mismo tenemos que mantener una reunión", ha destacado.

El diálogo ha sido "distendido" y "muy alegre", según Vieira. "Trump ha afirmado que admira el perfil de la carrera política del presidente Lula y sus dos mandatos como presidente tras ser perseguido en Brasil y haber demostrado su inocencia para conseguir un tercer mandato", ha destacado el ministro en referencia a los casos de corrupción por los que fue investigado Lula.

Los dos líderes han conseguido finalmente hacer hueco para tratar la crisis comercial derivada de la nueva política arancelaria de Trumpm, quien ha dado indicios de que podría corregir el caso brasileño "si se dan las circunstancias correctas".

"Es un gran honor estar con el presidente de Brasil. Creo que podremos lograr muy buenos acuerdos para ambos países. Siempre hemos tenido una buena relación y creo que continuará así", ha manifestado Trump antes del comienzo de la reunión.

Sobre la mesa está también la cuestión del mercado de soja, dado que China ha dejado de comprar a Estados Unidos por la guerra de aranceles desatada por el mandatario norteamericano y elegido a Brasil en su lugar como principal vendedor. De hecho, se espera que las exportaciones de soja de Brasil alcancen los 102,2 millones de toneladas hasta finales de octubre, superando los volúmenes anuales de todo 2024 y 2023, lo que refleja la ausencia de competidores estadounidenses que atiendan a los importadores chinos.

Los dos líderes han estrechado lazos desde septiembre. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lula y Trump se cruzaron y afirmaron tener "buena química". Además, a principios de este mes ambos hablaron durante unos 30 minutos por teléfono.