Lula ve "irresponsable e imprudente" la revocación del visado a su embajadora en EEUU

Luiz Inacio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Leco Viana

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tachado este miércoles de "irresponsable e imprudente" la decisión adoptada en la víspera por las autoridades de Estados Unidos de revocar el visado de la embajadora del país en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, y ha advertido de que el Ejecutivo brasileño "hará frente" a cualquier injerencia extranjera en las elecciones previstas para octubre.

"Es una actitud irresponsable e iimprudente para un país que cuenta con 203 años de diplomacia y relaciones diplomáticas. Es innecesario", ha denunciado en una entrevista concedida conjuntamente a los canales de Youtube Meteoro Brasil, Os Tres Elementos y BlaBlaLogia.

El mandatario ha exigido "respeto" a la Administración Trump, que este martes aseguró que devolvería el visado a la representante brasileña cuando las autoridades de Brasil aprueben el nombramiento de Daniel Pérez como embajador de Estados Unidos en el país latinoamericano, afeándoles que hayan retrasado este anuncio.

En este sentido, Lula ha asegurado que "Estados Unidos no le da importancia al embajador en Brasil". "Hace un año y medio que él (Donald Trump) está en el poder y aún no ha enviado a nadie aquí. Luego, intentó enviar a alguien y cree que tenemos la obligación de ajustarnos a la fecha que ellos quieren. No es correcto, no es posible. Queremos que se nos trate con respeto", ha agregado.

El presidente ha respondido de este modo al Departamento de Estado, que solicitó autorización a Brasil para nombrar a Pérez como su representante diplomático un mes más tarde de haberlo hecho público, provocando malestar en el Palacio de Planalto.

La cartera diplomática estadounidense ha defendido además la revocación del visado de Ribeiro alegando que las autoridades de Brasil denegaron, días antes, la entrada a dos de sus altos cargos que iban a viajar al país latinoamericano para debatir sobre la libertad de expresión en el contexto de las elecciones, si bien Brasilia ha revelado que el objetivo de ambos era "cuestionar la integridad del sistema electoral brasileño, en un intento inaceptable de interferir en el proceso político nacional".

En este sentido, Lula ha advertido nuevamente de que no aceptará ningún intento de injerencia extranjera en las elecciones del 4 de octubre y en las que el presidente aspira a la reelección a un cuarto mandato. "Brasil no solo está preparado, sino que se enfrentará a cualquier persona de fuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral", ha asegurado.