El M23 anuncia que se retirará de una ciudad del este de RDC "a petición de EEUU" tras tomarla días antes

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) ha anunciado que se retirará "a petición de Estados Unidos" de la importante ciudad de Uvira, situada en la provincia de Kivu Sur, en el este de República Democrática del Congo (RDC), tan solo cinco días después de haberse hecho con el control de la localidad.

A medida que las autoridades estadounidenses refuerzan la presión sobre Ruanda, que apoya al movimiento rebelde, el M23 ha dado un paso al frente y ha asegurado que prevé su retirada de la ciudad, la segunda más grande de la provincia, siempre y cuando se dé la "desmilitarización" de la zona y la "protección de la población".

La Alianza Río Congo (AFC), una coalición político-militar liderada por el M23, ha indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que, "en referencia al proceso de paz de Doha y en el marco del cual se han logrado avances significativos, (...) se ha tomado la decisión unilateral de aumentar la confianza en el proceso de paz con el objetivo de lograr soluciones duraderas al conflicto".

"La AFC/M23 retirará unilateralmente sus fuerzas de la ciudad de Uvira, a petición de la mediación estadounidense", recoge el texto, que alerta no obstante de las acciones de "las Fuerzas Armadas de RDC, las milicias Wazalendo y sus aliados, que intentan dinamitar la situación para recuperar el control del territorio previamente perdido y atacar a la población percibida como simpatizante de la Alianza".

En este sentido, ha instado a los garantes del proceso de paz a "establecer medidas adecuadas para la gestión de la ciudad, incluida la desmilitarización y la protección de su infraestructura, además de la supervisión del alto el fuego mediante el despliegue de una fuerza neutral".

Por otra parte, ha hecho referencia a los grupos armados "hostiles al Gobierno de Burundi" que "siguen activos en República Democrática del Congo" para asegurar que el M23 "no permitirá" que dichas formaciones "utilicen las zonas liberadas como bases de retaguardia para ningún acto hostil que pueda socavar las buenas relaciones entre nuestros países".

Burundi ha desplegado tropas en la zona en apoyo a las Fuerzas Armadas de RDC en lo que enmarca en una lucha contra grupos respaldados por Ruanda que se alzaron en armas contra Gitega, entre los que destaca RED-Tabara, que durante los últimos años ha lanzado ataques en territorio burundés.

A principios de diciembre, la Unión Europea, Estados Unidos y varios países europeos pidieron a Ruanda y al M23 "cesar inmediatamente" su ofensiva en el este de RDC, cerca de la frontera con Burundi, apenas días después de que los presidentes de RDC y Ruanda, Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente, firmaran en Washington un acuerdo para poner fin al conflicto.

Las conversaciones entre las partes arrancaron este año ante el recrudecimiento del conflicto a raíz de una ofensiva del M23, integrado principalmente por tutsis congoleños, que logró tomar las capitales de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, provocando airadas acusaciones de RDC contra Ruanda, que por su parte denuncia que Kinshasa reprime a los tutsis congoleños con apoyo de grupos armados.