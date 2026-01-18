El M23 asegura a la ONU que sus milicias han desalojado la ciudad de Uvira tras la salida de su última unidad

Archivo - Imagen de archivo de la ciudad de Uvira (RDC) - Europa Press/Contacto/Zanem Nety Zaidi - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las milicias congoleñas del Movimiento 23 de Marzo (M23) han anunciado que, esta vez sí, todas sus fuerzas han desalojado la estratégica ciudad de Uvira, en la provincia oriental de Kivu Sur, que conquistaron a finales del año pasado para después anunciar en un primer momento su retirada como gesto de buena fe hacia las negociaciones internacionales para resolver el conflicto en el este del país.

Después de que el Ejército congoleño y organizaciones de la sociedad civil locales aseguraran que el M23 seguía presente en la ciudad a pesar de su decisión de abandonar la zona, las milicias han asegurado este pasado sábado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que su última unidad de "observación y vigilancia" ha salido del lugar.

En la misiva dirigida a Guterres, el brazo político del M23, la Alianza del Río Congo, ha garantizado que la guerrilla "ha puesto oficialmente la ciudad de Uvira, en la provincia de Kivu del Sur, bajo la plena responsabilidad de la comunidad internacional", según escribe su coordinador, Corneille Nangaa, quien vuelve a destacar que la decisión se trata de una "fuerte señal de buena fe y compromiso con la paz".

"Con este gesto, el movimiento subraya su determinación de actuar con transparencia y responsabilidad, confiando la seguridad y la protección de los civiles a un organismo internacional neutral y legítimo, con el mandato de la comunidad internacional", añade.

El M23 insiste no obstante en que el Ejército congoleño está colaborando con actores "que no son parte de ningún acuerdo reconocido" como las fuerzas militares burundesas o los grupos paramilitares Wazalendo que representan "una amenaza tangible para la población civil y para el proceso de paz en curso y sus actividades comprometen gravemente la seguridad y la estabilidad regionales".

Precisamente este domingo fuentes de la sociedad civil han confirmado al diario local 'Kivu Morning Post' que los wazalendos ya patrullan por la ciudad de Uvira en medio de una situación muy peligrosa, entre informaciones de saqueos tanto en el núcleo urbano como en el cercano puerto de Kalundu.

"Al colocar a Uvira bajo protección internacional", las milicias quieren enviar el mensaje de que "una paz duradera sólo es posible cuando todos los actores involucrados respetan los compromisos asumidos y cuando la comunidad internacional actúa con determinación, imparcialidad y eficacia para proteger a las poblaciones civiles".