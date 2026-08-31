Machado destaca el futuro papel de Venezuela como "aliado clave" para la seguridad energética global

La líder opositora venezolana María Corina Machado - PRENSA DE MARÍA CORINA MACHADO

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha puesto de relieve el papel de Venezuela como "aliado clave" para la seguridad energética en una velada referencia al acuerdo petrolero anunciado recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el gobierno venezolano.

"Venezuela está lista para convertirse en el nuevo motor energético y comercial del hemisferio occidental. La reconstrucción de nuestra nación ya comenzó", ha planteado Machado, que considera que la "reconstrucción" abrirá oportunidades en sectores clave como salud, infraestructura, energía, tecnología y las industrias estratégicas.

Considera así que Venezuela será un "aliado clave" para la seguridad energética global en ámbitos como el suministro de petróleo y gas y abogó por una "cooperación transatlántica" sólida basada en valores compartidos, comercio justo y seguridad mutua antes de animar a las empresas europeas a invertir en América Latina.

Considera que la "captura" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una intervención militar estadounidense en enero ha propiciado un "proceso positivo" en el país. Sin embargo, el "paso definitivo" para consolidar esta transición es el restablecimiento pleno de la democracia mediante elecciones transparentes celebradas "lo antes posible".

Machado ha participado con un mensaje en vídeo en el Bled Strategic Forum (BSF 2026), un evento sobre diálogo estratégico celebrado este lunes en Eslovenia. En concreto ha intervenido en el marco del debate sobre las relaciones entre Europa y América Latina.

Machado ha concluido su intervención asegurando que regresará próximamente a Venezuela para participar en el proceso de transición. "Esa es la Venezuela por la que estamos luchando. Por eso la transición que tenemos por delante es tan importante, y por eso regresaré muy pronto a Venezuela para ayudar en este proceso", ha apuntado.

La dirigente opositora insiste así en el mensaje de que una transición democrática en Venezuela no solo beneficiaría a su población, sino que podría aportar estabilidad energética y oportunidades comerciales a otros países de América y a Europa.

El acuerdo petrolero anunciado en la madrugada del sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, otorga a Washington el control de una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas a cambio de una enorme inversión para recuperar su deteriorada industria petrolera.