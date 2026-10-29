Machado exige elecciones para 2027 y agradece la "visión" de Trump para traer la democracia a Venezuela

La opositora advierte de que el país tendrá que "hacer muchos sacrificios" a medida que avanza el proceso de transición

Insta a los venezolanos en España a que regresen al país: "Los necesitamos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La dirigente de la oposición venezolana María Corina Machado ha reclamado este jueves, durante su primer discurso a su regreso al país, que se celebren elecciones para 2027 en base, ha dicho, al plan de tres puntos que Estados Unidos presentó tras la captura del presidente Nicolás Maduro en enero de este año.

Machado ha dado una rueda de prensa desde la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en la que ha argumentado que sus exigencias electorales se basan el plan de tres puntos trazado por la Administración de Donald Trump, que incluía una fase de transición una vez se estabilizara y recuperara económicamente el país.

"Mi presencia en Venezuela y lo que hemos vivido en estos últimos tres días demuestra en primer lugar que el plan de las tres fases que ha presentado el presidente Trump avanza", ha asegurado la dirigente de la oposición, hasta tal punto "que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en 2027".

Machado ha relacionado su regreso de hace unos días con el avance "irreversible" de una transición democrática y ha agradecido a Trump su "visión" y "coraje" para ordenar la captura de Maduro y reabrir "la compuerta de la libertad" y hacer de su país "el mayor aliado que Estados Unidos jamás habrá tenido" en la región.

La dirigente de la oposición ha pasado de puntillas, en cambio, cuando se le ha preguntado por la última ocurrencia de Trump de que Venezuela forme parte del estado número 51 de Estados Unidos y ha evitado responder.

Las previsiones electorales de Machado contrastan con las declaraciones con las que horas antes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que se pudieran convocar elecciones a corto plazo.

Machado ha revelado que no ha recibido indicaciones por parte de Washington para reunirse con Delcy Rodríguez, ni tampoco está previsto su participación en la mesa de diálogo que las autoridades mantienen con diversos sectores de la oposición, la cual, ha dicho, desea que "tenga éxito y cumpla su cometido", entre los cuales está fijar una fecha para las próximas elecciones presidenciales.

No obstante, ha cuestionado que Rodríguez se haya erigido en su última declaración como la idónea para llevar a cabo ese proceso de transición y las transformaciones necesarias. "Los venezolanos ya sabemos quién es quién", ha dicho.

"Quienes han convertido a Venezuela en el santuario de los grupos criminales y la mafia internacional, quienes han expulsado a más de nueve millones de venezolanos, destruidos familias, sometidos al hambre, a la humillación y al dolor, dicen que ahora van a construir un sistema donde exista justicia", ha ironizado.

COMISIÓN DE LA VERDAD

Machado también se ha mostrado a favor de conceder ciertas "garantías" a quienes desde las actuales autoridades venezolanas están "facilitando esa transición" y ha señalado que no le compete a ella hablar ni establecer delitos ni condenas. "Hay que pedirle al país que habrá que hacer muchos sacrificios", ha advertido.

No obstante, ha remarcado que "el país necesita justicia, no impunidad" y ha apostado por que el futuro gobierno establezca una comisión de la verdad integrada por "personas absolutamente independientes, intachables, venezolanos y extranjeros" que puedan atender y establecer medidas de reparación para las víctimas.

Asimismo, ha defendido también dotar de "atribuciones especiales" a los tribunales ordinarios para que puedan juzgar "los delitos que se han cometido durante todos estos años".

REGRESO A VENEZUELA

Por otro lado, ha evitado dar detalles de cómo regresó a Venezuela, tal y como ya hizo en otras ocasiones, como cuando logró llegar a Oslo en 2025 para recibir el Nobel de la Paz, para proteger la identidad de aquellos que le han dado su ayuda. "No voy a poner en riesgo a absolutamente a nadie", ha dicho.

"Logré regresar a Venezuela con un equipo altamente competente, altamente cualificado. Muchas personas ayudaron dentro y fuera del país. Ellos saben quiénes son", ha señalado Machado, quien ha adelantado que "algún día" lo revelará.

Machado reapareció el domingo en una iglesia en el estado de Lara, minutos después de que anunciara por redes sociales que había regresado a Venezuela.

Por último, la opositora también ha tenido palabras para los venezolanos en España, a quienes ha instado a regresar. "Los queremos de vuelta, los necesitamos de vuelta. Yo sé que se han insertado, han invertido, han creado relaciones extraordinarias, muchos casos familias, pero los necesitamos aquí", ha dicho.