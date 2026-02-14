Machado pide pasar de las palabras a las acciones para impulsar un cambio político en Venezuela

María Corina Machado - Briant Mendez, Briant Mendez / Zuma Press / Contac

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha pedido este sábado pasar de las palabras a las acciones a nivel internacional para impulsar un cambio político en Venezuela y ha defendido su decisión de entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense, Donald Trump.

"Ciertamente, varios países han sido muy activos en términos de denunciar los crímenes contra la humanidad y las redes de corrupción que operan en Venezuela. Hoy en día creemos que necesitamos mucho más que eso, porque necesitamos, como dije, movernos de las declaraciones de acción a las acciones", ha afirmado Machado durante una entrevista durante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana en la capital bávara.

En concreto, Machado ha abogado por "bloquear los flujos de dinero" que el Gobierno venezolano utiliza "para la represión, la corrupción y el aumento de las actividades criminales". "Necesitamos bloquear esos flujos. Necesitamos apoyar medidas objetivas hacia los grupos que hoy controlan la represión en Venezuela", ha argumentado. De hecho, ha cifrado en 20.000 los detenidos por motivos políticos durante los gobiernos de Maduro y Hungo Chávez, más de 11.00 fueron ejecutadas y 2.000 fueron torturadas.

La dirigente opositora ha defendido la necesidad de "aislar" a las élites del Gobierno venezolano y de aislar también "la penetración extrahemisférica en Venezuela, que también ha sido identificada", ha añadido en referencia a la colaboración de Caracas con países como Irán o Rusia.

De hecho, Machado ha destacado que la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, "es una parte esencial del cártel". "Ella fue la arquitecta y supervisa el sistema de torturas y la estructura represiva y ella es la principal conexión con Rusia, Irán, Cuba y demás. Todo el mundo lo sabe", ha advertido. "Todos sabemos que esto no es sostenible. Todos sabemos que esta es una fase en la que la restauración", ha subrayado.

En esa vía de cambio político, "necesitamos liberar a las fuerzas armadas venezolanas de este grupo que está formado por unos pocos miles de individuos". "Solo unos pocos miles de individuos muy armados y entrenados. Necesitamos neutralizarlos y aislarlos", ha planteado.

"Durante años hemos denunciado y demostrado al mundo el grado de crímenes cometidos en Venezuela", ha indicado, situación que ha contrapuesto a la "acción decidida del Gobierno bajo el liderazgo del presidente Trump".

Machado ha destacado que "el único país que ha arriesgado la vida de algunos de sus ciudadanos por la libertad de Venezuela es Estados Unidos. Así que estamos muy agradecidos porque lo que sucedió el 3 de enero definitivamente abrió el camino para una transición a la democracia", ha apuntado en referencia a la incursión militar en la que fue apresado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Por eso entregó la medalla del Nobel a Trump. "Creo que es justo y representa el sentimiento, la profunda agradecimiento del pueblo venezolano, no sólo por lo que ha hecho, sino por lo que creemos y confiamos que va a suceder muy pronto en Venezuela", ha argüido.

Machado considera que "Nicolás Maduro no era un presidente legítimo. Era el jefe de una estructura criminal internacional que perseguía, torturaba y destruía a la gente inocente", ha indicado.

Machado se ha referido por otra parte a la situación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, liberado y detenido de inmediato la semana pasada tras incumplir supuestamente las condiciones de su excarcelación, según las autoridades. La dirigente opositora ha confirmado que Guanipa se encuentra en su casa, aunque en situación de arresto domiciliario.

"Y una vez que desmantelamos el régimen, el régimen criminal en Venezuela, Cuba será la próxima. Nicaragua después. Por primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura", ha augurado.