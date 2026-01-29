Machado ve en su encuentro con Rubio una muestra de que Venezuela es "prioridad" para Trump

La opositora venezolana María Corina Machado junto al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - MARÍA CORINA MACHADO EN X

Destaca que el Gobierno de EEUU "es el único que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela"

Recuerda a Petro lo que le pasa a los jueces que "emiten sentencias contrarias al régimen", después de que éste haya pedido que Maduro sea juzgado en Venezuela

La líder de opositora venezolana María Corina Machado ha destacado la "gran conversación" que ha mantenido este miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington, lo que ha considerado como una muestra de "la prioridad" que supone América Latina y Venezuela en particular para la Administración de Donald Trump.

"Agradezco mucho al secretario de Estado por la gran conversación que sostuvimos el día de hoy. Este encuentro confirma la prioridad que el Gobierno del presidente Trump le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas y muy especialmente en Venezuela", ha señalado en su cuenta de X.

La considerada como líder de la oposición ha hecho un llamamiento a sus compatriotas para que pongan su "talento y esfuerzo" al servicio de un país con "instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad" en un mensaje en el que ha denunciado "27 años de devastación criminal" por parte de Caracas.

"Queridos venezolanos, tengan la seguridad de que con el apoyo de nuestros genuinos aliados y de la mano de Dios, ¡lo vamos a lograr!", ha asegurado.

Horas antes, en declaraciones a la prensa al término del encuentro, ha asegurado que "la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del Gobierno del presidente Trump y de su secretario de Estado".

En esta línea, ha recalcado que el responsable de la cartera diplomática estadounidense "es sin lugar a duda una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela representa para este país".

Machado, que se ha dirigido a los venezolanos dentro del país y en la diáspora, ha celebrado que "estamos sin duda viviendo unas horas y unos días decisivos para el futuro de Venezuela", un extremo que ha extendido al resto del continente.

La recientemente galardonada con el premio Nobel de la Paz ha reiterado sus elogios hacia la Casa Blanca, alegando que "es el único Gobierno que ha arriesgado la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela".

"Hoy estamos muy cerca de consolidar lo que hemos anhelado, no solamente la conquista de la libertad, sino lograr la unificación de todas nuestras familias, que millones de venezolanos que se han ido puedan volver a nuestra casa", ha celebrado, asegurando que "muy pronto" regresará al país latinoamericano.

Además, ha aprovechado para recordar que los "presos políticos son nuestra absoluta prioridad", afirmando que aún quedan más de 700 de ellos detenidos, incluidos 14 de los 36 que han sido retenidos en este mes de enero. "No dejaremos de luchar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados", ha prometido.

Por otra parte, preguntada por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiendo el regreso de Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado en su propio país, Machado ha querido recordar que "cualquier juez en Venezuela que emita una sentencia contraria a los intereses del régimen sabe que puede terminar como (...) María Lourdes Afiouni".

"Hugo Chávez (expresidente venezolano) ordenó meterla presa porque, siguiendo su conciencia, emitió una sentencia contraria a los intereses del régimen", ha señalado. "Entonces, ¿son esos jueces los que piensa el presidente de Colombia que van a juzgar a Nicolás Maduro?", ha cuestionado.