Macri plantea un tipo de cambio único y un gabinete económico de seis ministros

BUENOS AIRES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Argentina, Mauricio Macri, ha prometido trabajar por eliminar el "cepo" cambiario e introducir un tipo de cambio único, dentro de una política que estará dirigida desde el Gobierno por un "gabinete económico" compuesto por seis ministros.

Aunque Macri, vencedor de las presidenciales del domingo, aún no ha revelado cuál será la composición del nuevo Ejecutivo, este lunes ha querido esbozar algunas de sus prioridades en el ámbito económico para tratar de que Argentina "vuelva a crecer y vuelva la inversión".

El Gobierno que dirigirá el país sudamericano a partir del 10 de diciembre contará con un "gabinete económico" encabezado por un ministro de Hacienda y que incluirá departamentos de Trabajo, Energía, Producción, Transporte y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Macri, que quiere contar con los "mejores", confía en "ordenar" el país tras doce años de 'kirchnerismo' y, entre sus principales medidas financieras, quiere "un único tipo de cambio" en el que el Banco Central pueda intervenir "ordenadamente".

El líder de la alianza opositora Cambiemos considera un "error" el "cepo" cambiario y la falta de un Banco Central "independiente", así como "no tener acceso a estadísticas" fiables a partir de las cuales desarrollar las políticas. Macri ha pedido a los funcionarios de instituciones públicas que presenten su dimisión para garantizar el cambio tranquilo.

ENCUENTRO CON FERNÁNDEZ

La presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, ha convocado este martes a su sucesor en la residencia de Los Olivos, aunque ambos ya han podido mantener un primer contacto telefónico tras la difusión de los resultados el domingo.

"Me llamó para felicitarme, me dijo que estaba contenta porque se había celebrado el primer 'balotaje' de la historia, que había sido una jornada en paz y que me deseaba la mayor de las suertes", ha explicado Macri.

A pesar de sus evidentes discrepancias con el 'kirchnerismo', el exalcalde de Buenos Aires ha subrayado en su comparecencia que trabajará por el "interés general" y ha llamado a la unidad, para que "todos" se sientan "parte del cambio".

De esta forma, quiere "tender puentes" en este "cambio de época", que incluye también objetivos al margen de la economía como la "pobreza cero", la lucha contra el narcotráfico y la mejora de la "calidad democrática", entre otros.

DICTADURA

Por otra parte, Macri ha aclarado qué quiso decir el domingo cuando aseguró que no habría "ajuste de cuentas" en Argentina. El dirigente conservador se ha comprometido con mantener los juicios a los represores de la dictadura en aras de que "no haya impunidad con lo que ha pasado en los últimos años".

Macri ha advertido también de que los jueces tendrán "libertad" para llegar hasta el "fondo" en las causas por los presuntos casos de corrupción que salpican al Gobierno de Cristina Fernández.