Macron acusa de "antisemitismo de extrema izquierda" a Mélenchon tras jugar con el nombre de Epstein

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha cargado este viernes contra el líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, por practicar "antisemitismo de extrema izquierda", después de que durante un mitin jugara con la pronunciación del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

En medio de la polémica generada en Francia por las palabras de Mélenchon, que forzó la pronunciación del apellido para hacerlo supuestamente más judío, Macron ha recuperado una intervención suya de hace 15 días en la que señalaba precisamente a la extrema izquierda por "querer sustituir la lucha de clases por una supuesta lucha de razas, en amalgamas escalofriantes".

En ese fragmento, denunciaba que sus actitudes contra el pueblo judío, "compiten con el de extrema derecha y sus clichés sobre el poder y la riqueza".

"Todas estas expresiones contemporáneas del antisemitismo se recomponen y se combinan con formas más antiguas y hacen posible la inaceptable banalidad del mal", afirmaba en dicha intervención que este viernes el presidente galo ha recuperado en medio de la polémica generada por las palabras de Mélenchon.

IRONIZÓ ANTE LA "RUSIFICACIÓN" DE LA TRAMA EPSTEIN

En el ojo del huracán, el líder izquierdista ha respondido que "ironizó" sobre el apellido del delincuente sexual, tras señalar que la pronunciación más habitual trata de "rusificar" el problema.

"La reacción de quienes lo consideran antisemita fue espantosa. Esto plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones en este asunto. El antisemitismo reside en quienes pretenden reducirlo todo a este tema", ha recalcado.

De esta forma, Mélenchon ha respondido que la controversia "usando la lucha contra el antisemitismo como herramienta política" sirve para que el Ejecutivo francés no dé explicaciones sobre los tentáculos de la trama en el país.

"¿Podrás explicar por qué no dices nada sobre el fondo de mi pregunta en el resto de mi declaración? ¿Te molesta finalmente la lista de gobiernos que no hicieron nada sobre el caso Epstein?", se ha cuestionado reiterando la demanda para una investigación parlamentaria interpartidista para investigar las implicaciones francesas del caso Epstein.

Entre las numerosas reacciones políticas a la polémica, el expresidente socialista François Hollande ha indicado que "el mal uso del lenguaje a menudo refleja los excesos del pensamiento".

"Al recurrir a las alusiones más escabrosas, Jean-Luc Mélenchon ha caído en la retórica antisemita más intolerable. Ahora cada uno debe sacar sus propias conclusiones", ha declarado en un mensaje en redes sociales.