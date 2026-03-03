Macron avisa a Israel de que una operación terrestre en Líbano sería un "error estratégico"

El presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Eliseo. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha avisado este martes a Israel de que una operación terrestre en Líbano sería un "error estratégico" y una "escalada peligrosa" en el conflicto, después del despliegue del Ejército israelí en puntos del sur de Líbano.

En un mensaje a la nación, Macron ha hecho repaso a la situación en Oriente Próximo tras la escalada regional del conflicto que comenzó con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado sábado. "En las últimas horas, la guerra se ha extendido a Líbano, desde donde Hezbolá ha cometido el grave error de atacar", ha indicado.

En este contexto ha señalado que Israel "estaría considerando una operación terrestre", algo que ha tachado de "escalada peligrosa" y "error estratégico". "Hezbolá debe cesar inmediatamente todo ataque y llamo a Israel a respetar el territorio y la integridad del Líbano", ha insistido.

El mensaje del presidente galo llega después de que el Ejército de Israel haya desplegado tropas en puntos del sur de Líbano, en una nueva incursión en el marco de los bombardeos desatados contra el país que deja ya más de 50 muertos en respuesta al lanzamiento deproyectiles desde Líbano por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

Israel ha asegurado que este movimiento se hace en paralelo a la operación en Irán y busca tener fuerzas posicionadas "en múltiples puntos de la zona como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas y evitar intentos de infiltración en el Estado de Israel", ha informado.