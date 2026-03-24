Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Francia para abordar la situación en Oriente Próximo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado este martes una nueva reunión del Consejo de Seguridad del país para abordar los últimos acontecimientos en el marco del conflicto en Oriente Próximo, donde la situación se ha ido recrudeciendo durante las últimas semanas a raíz de la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El palacio del Elíseo ha indicado en un comunicado que la reunión del Consejo de Seguridad se centrará específicamente en cuestiones relacionadas con Irán, donde ya han muerto unas 1.500 personas desde el inicio de los ataques, ante los que Teherán ha respondido con bombardeos contra objetivos israelíes y estadounidenses en el golfo Pérsico.

Ahora, este nuevo encuentro, que contará con la presencia de los ministros del Gobierno y otros altos cargos, tendrá lugar esta tarde sobre las 17.30 horas (hora local). La reunión tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara posponer durante cinco días los ataques a centrales eléctricas iraníes y hablara de conversaciones "muy sólidas" con Teherán.

Sin embargo, las autoridades iraníes han negado que se estén produciendo negociaciones con Estados Unidos y han atribuido el anuncio de Trump sobre la inminencia de un acuerdo con Irán a un intento de manipular el precio del petróleo.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos --incluidos 210 niños--, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos.