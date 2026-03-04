Macron convoca para esta tarde otra reunión del Consejo de Defensa ante el avance de la ofensiva contra Irán

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Nicolas Landemard/Le Pictorium v / DPA - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado para este miércoles por la tarde otra reunión del Consejo de Defensa para abordar los últimos acontecimientos en el marco de la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha señalado que se abordará la situación en Oriente Próximo en su conjunto, según informaciones recogidas por la cadena de televisión BFMTV.

Está previsto que encuentro --que se vio precedido por otra reunión celebrada el lunes-- tenga lugar cuatro días después del inicio de la ofensiva contra Irán, que se ha saldado hasta la fecha con cerca de 800 muertos en Irán, según datos de la Media Luna Roja iraní.

Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.