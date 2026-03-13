Macron cree que la guerra en Ucrania "no justifica" levantar sanciones al petróleo de Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en el Eliseo.- Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este viernes que la guerra en Ucrania "no justifica" levantar sanciones al crudo de Rusia, tras el paso dado por Estados Unidos para flexibilizar temporalmente las sanciones a la compra de petróleo ruso que ya haya sido cargado en buques.

En declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el mandatario francés ha insistido en que la posición común en el seno del G7 ha sido "claramente" el mantenimiento de las sanciones contra Rusia. "En lo que respecta a los europeos y a Francia, la posición es también el mantenimiento de las sanciones", ha indicado.

"La situación no justifica en absoluto levantarlas", ha ahondado, incidiendo en que tendrá que explicar Washington el paso dado respecto a sus sanciones contra la energía rusa.

Macron ha matizado en todo caso que las exenciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano son "limitadas en el tiempo y en sus condiciones", por lo que se producen en un marco "muy limitado" y con un "impacto reducido".

"Les corresponde a ellos justificarla, pero no supone una reversión duradera y amplia de las sanciones que ellos mismos decidieron", ha resumido sobre la Administración estadounidense, si bien ha recalcado que la posición de Donald Trump sobre las sanciones no ha variado y "no cuestiona este enfoque" de las potencias europeas.

Junto a Zelenski, Macron ha subrayado que el apoyo europeo "no disminuirá". "Las dinámicas actuales ya reflejan un triple fracaso para Moscú: un fracaso estratégico, un fracaso económico y una bancarrota moral. Hoy Rusia quizá cree que la guerra en Irán le ofrecerá un respiro, y se equivoca", ha descrito.

El presidente galo ha insistido en que Rusia no está interesada en parar la guerra en Ucrania, ironizando con que Moscú llame a un alto el fuego en Oriente Próximo "cuando desde hace más de un año rechaza obstinadamente cualquier alto el fuego".

Igualmente ha afeado que Moscú votó en contra de la resolución de Naciones Unidas para apoyar una paz "duradera" y que pedía un alto el fuego inmediato en Ucrania.

"Esta resolución fue rechazada por Rusia, una vez más. No defiende la paz en ninguna parte", ha añadido, criticando además que el Kremlin es un "aliado histórico y estratégico" de Teherán, con el que firmó en 2025 un acuerdo de asociación estratégica global "cuyos detalles nunca han sido revelados", pero que tendrían que ver con la producción en territorio ruso de drones de origen iraní.